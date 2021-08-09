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Здоровье

К дефициту доноров крови привела прививочная кампания в России

В России наблюдается дефицит донорской крови, который связан с массовой прививочной кампанией в стране.

Лаборатория для сбора крови.
Лаборатория для сбора крови.
Открытые источники в интернете

Дело в том, что гражданам запрещено сдавать кровь после ввода первого компонента вакцины, а также в течение месяца после получения второго компонента, пишет «Коммерсанъ».

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) заверили, что крови для больниц пока хватает, но отметили, что с пополнением есть очевидные проблемы. О нехватке крови сообщили медики Санкт-Петербурга, Томской и Ульяновской областей, Крыма и других регионов.

«Говорить о том, что все хорошо, нельзя. Мы никогда не можем предугадать, кровь какой группы и в каком количестве может понадобиться прямо сейчас. Ведь не всегда речь идет только о плановых операциях», — рассказала директор Центра крови ФМБА России, главный внештатный трансфузиолог ФМБА России София Голосова.

Она также добавила — очень остро стоит вопрос о том, чтобы доноры приходили сдавать кровь по истечении срока после вакцинации, пишет News.ru.

Стать донором крови может почти каждый. Исключения составляют только те, кто весит меньше 50 кг и имеет индивидуальные противопоказания. Существует перечень заболеваниях, при которых быть донором нельзя.

О других болезнях или принимаемых лекарствах нужно предупредить врача-трансфузиолога из Центра крови или станции переливания. Специалист решит вопрос индивидуально.

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