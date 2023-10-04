К ОРВИ приготовиться. Медучреждения Алтайского края начали вводить масочный режим

В связи с высокой заболеваемостью ОРВИ в Алтайском крае Роспотребнадзор рекомендовал каждому жителю региона соблюдать меры личной профилактики гриппа и носить медицинские маски. А некоторые медучреждения ввели их принудительно. Подробности - в нашем материале.

Где вернули масочный режим

В Министерстве здравоохранения Алтайского края сообщают, что на данный момент масочный режим действует в ряде медицинских учреждений. Так ношение масок вернули в краевом онкологическом диспансере «Надежда». Соответствующий приказ подписал главный врач диспансера Игорь Вихлянов 3 октября.

«Все медицинские работники обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские маски) при оказании медицинской помощи, а также при нахождении отделениях клиники», - указано в документе.

Коснулись меры и пациентов, им временно запретили гулять по территории онкодиспансера. Конечно, это не означает, что людям нельзя покидать медучреждение совсем. Они по-прежнему могут перемещаться между отделениями для прохождения диагностических и лечебных процедур.

Больница. Медицина. unsplash.com

Также администрация диспансера рекомендует всем посетителям поликлиники приходить в масках.

«Мы понимаем, что эти меры не всегда удобны, однако они необходимы для защиты наших пациентов – а их иммунитет и без того снижен из-за основного заболевания», - объясняет руководитель краевого онкодиспансера, главный внештатный онколог региона Игорь Вихлянов.

Такая предосторожность необходима, чтобы огородить пациентов от заболеваний. Ведь при ОРВИ и COVID-19 человеку не могут проводить любое противоопухолевое лечение. Любые процедуры прерывают и откладывают до выздоровления.

«После снижения эпидемиологической угрозы клиника продолжит работу в штатном режиме», - заявил Вихлянов.

Масочный режим. Коронавирус. CC0

Введут ли масочный режим в Алтайском крае

Пока что переживать о повсеместном введении масочного режима не стоит. Его могут объявить только по указу губернатора и регионального управления Роспотребнадзора. На данный момент соответствующих решений власти не принимали.

Тем не менее это не значит, что стоит расслабляться. Роспотребнадзор рекомендовал каждому жителю края соблюдать меры личной профилактики:

в общественных местах использовать медицинские маски,

регулярно и тщательно мыть руки и проветривать помещения,

ограничить посещение массовых мероприятий и мест скопления людей.

Масочный режим. Общественный транспорт. barnaul.org

Статистика по краю

По данным Роспотребнадзора, за 37 неделю 2023 года (с 11 по 17 сентября) зарегистрировано 22,7 тыс. случаев заболевания ОРВИ.

Наибольшую заболеваемость отмечают среди взрослого населения и школьников от 7 до 14 лет. Как правило, люди подхватывают респираторные инфекции, вызванные иновирусами, вирусами парагриппа, аденовирусами.

Что касается заболевамости по коронавирусу, то цифры следующие. По данным оперштаба «Стопкоронавирус.рф», за неделю с 11 по 17 сентября в Алтайском крае выявили 105 заболевших ковидом, из них 27 человек госпитализировали в больницу. Также за этот период выздоровели 159 человек. Летальных исходов нет.

Роспотребнадзор напоминает, что к группе с наибольшим риском заболевания ОРВИ и гриппом относятся работники сферы обслуживания, торговли и общественного питания, в том числе персонал, работающий в непосредственном контакте с большим количеством населения: работники торгового зала, продавцы, операторы-кассиры, администраторы, охранники.

Простуда, грипп. Лекарства. СС0

Профилактика заболеваний

На данный момент врачи обеспокоены, что вслед за ОРВИ в край придет грипп. Поэтому жителей региона призывают начинать прививаться как можно скорее. Пусть на данный момент случаев заболевания нет, но вирус не за горами.

В крае ожидают пик заболеваемости гриппом в середине ноября — в начале декабря. В этом сезоне будут актуальны штаммы гриппа типа А (H1N1) и (H3N2) и два типа В.

А вот вакцины против коронавируса пока нет. Последние запасы израсходовали в 2022 году, заявил Минздрав. Но специалисты уверяют, что в ней пока нет необходимости.

Регион начнет закупать вакцину против коронавирусной инфекции в том случае, когда будет зафиксирован резкий рост заболеваемости.