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Здоровье

Как аллергикам защититься от тополиного пуха

Аллергия на тополиный пух является очень редкой. Сама реакция возникает не на пух, а на пыльцу, которую он переносит. Altapress.ru рассказывает, как обезопасить себя от пушистого недоброжелателя в летнее время.

Тополиный пух в Барнауле.
Тополиный пух в Барнауле.
Анна Зайкова

Семена тополя содержат множество волосков, которые переносятся ветром на далекие расстояния. Именно в них и задерживается большое количество пыльцы других растений и трав, обладающих высокой аллергенной активностью.

Симптомы проявления аллергии

  • Зуд
  • Жжение
  • Волдыри
  • Покраснение
  • Отек

Для людей, которые обладают этой аллергией, опасно не лечиться. Есть риск возникновения бронхиальной астмы.

Чтобы обезопасить себя, достаточно соблюдать рекомендации, данные врачами-аллергологами.

Промывайте глаза и нос

По приходу домой, старайтесь как можно быстрее принять душ, чтобы смыть пыльцу с волос, а также промойте глаза и нос. Кроме того, нужно сразу переодеться. На уличной одежде оседает множество пушинок. Так же врачи советуют реже проветривать квартиру.

Реже выходите на улицу

Самый простой, но действенный способ. Долгие прогулки в июне-июле не для аллергиков на пух. Лучше воздержаться от прогулок в период с 11 до 20, так как в этот временной промежуток пух достигает пика активности.

Дерево.
Дерево.
Unsplash

Используйте увлажнитель воздуха

Сухость воздуха провоцирует приступ аллергии. Влажность воздуха позволяет не засыхать слизистым оболочкам, что будет на руку в период активности аллергии. Простые и действенные приборы могут достигать компактных размеров, благодаря чему его можно носить с собой на работу. Обычно норма влажности воздуха 40-65%.

Не используйте сосудосужающие капли в нос

Из-за того, что от пуха начинает закладывать нос, многие люди начинают использовать капли. Однако частое использование таких капель может вызвать привыкание и вследствие чего возникнет постоянная сухость носа. Альтернативой капель может стать морская вода. Такое средство поможет не только прочистить нос, но и увлажнить его.

Используйте москитные сетки

В особенно жаркую погоду, когда без закрытого окна сидеть тяжело, можно использовать москитные сетки или марлю, смоченную водой.

То же самое касается автомобильный окон.

Носите маску и очки

Так же врачи советуют носить маску и очки, с помощью них будут закрыты слизистые.

Мойте питомцев

Если у вас есть питомцы, которые гуляют на улице, старайтесь чаще их мыть, поскольку на шерсти тоже оседает пух.

Ранее в госдуме заявили, что хотят внести законопроект о переходе аллергиков на удаленную работу.

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