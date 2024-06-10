Как аллергикам защититься от тополиного пуха

Семена тополя содержат множество волосков, которые переносятся ветром на далекие расстояния. Именно в них и задерживается большое количество пыльцы других растений и трав, обладающих высокой аллергенной активностью.
Симптомы проявления аллергии
- Зуд
- Жжение
- Волдыри
- Покраснение
- Отек
Для людей, которые обладают этой аллергией, опасно не лечиться. Есть риск возникновения бронхиальной астмы.
Чтобы обезопасить себя, достаточно соблюдать рекомендации, данные врачами-аллергологами.
Промывайте глаза и нос
По приходу домой, старайтесь как можно быстрее принять душ, чтобы смыть пыльцу с волос, а также промойте глаза и нос. Кроме того, нужно сразу переодеться. На уличной одежде оседает множество пушинок. Так же врачи советуют реже проветривать квартиру.
Реже выходите на улицу
Самый простой, но действенный способ. Долгие прогулки в июне-июле не для аллергиков на пух. Лучше воздержаться от прогулок в период с 11 до 20, так как в этот временной промежуток пух достигает пика активности.
Используйте увлажнитель воздуха
Сухость воздуха провоцирует приступ аллергии. Влажность воздуха позволяет не засыхать слизистым оболочкам, что будет на руку в период активности аллергии. Простые и действенные приборы могут достигать компактных размеров, благодаря чему его можно носить с собой на работу. Обычно норма влажности воздуха 40-65%.
Не используйте сосудосужающие капли в нос
Из-за того, что от пуха начинает закладывать нос, многие люди начинают использовать капли. Однако частое использование таких капель может вызвать привыкание и вследствие чего возникнет постоянная сухость носа. Альтернативой капель может стать морская вода. Такое средство поможет не только прочистить нос, но и увлажнить его.
Используйте москитные сетки
В особенно жаркую погоду, когда без закрытого окна сидеть тяжело, можно использовать москитные сетки или марлю, смоченную водой.
То же самое касается автомобильный окон.
Носите маску и очки
Так же врачи советуют носить маску и очки, с помощью них будут закрыты слизистые.
Мойте питомцев
Если у вас есть питомцы, которые гуляют на улице, старайтесь чаще их мыть, поскольку на шерсти тоже оседает пух.
Ранее в госдуме заявили, что хотят внести законопроект о переходе аллергиков на удаленную работу.
Самое важное - в нашем Telegram-канале