Как аллергикам защититься от тополиного пуха

Аллергия на тополиный пух является очень редкой. Сама реакция возникает не на пух, а на пыльцу, которую он переносит. Altapress.ru рассказывает, как обезопасить себя от пушистого недоброжелателя в летнее время.

Семена тополя содержат множество волосков, которые переносятся ветром на далекие расстояния. Именно в них и задерживается большое количество пыльцы других растений и трав, обладающих высокой аллергенной активностью.

Симптомы проявления аллергии

Зуд

Жжение

Волдыри

Покраснение

Отек

Для людей, которые обладают этой аллергией, опасно не лечиться. Есть риск возникновения бронхиальной астмы.

Чтобы обезопасить себя, достаточно соблюдать рекомендации, данные врачами-аллергологами.

Промывайте глаза и нос

По приходу домой, старайтесь как можно быстрее принять душ, чтобы смыть пыльцу с волос, а также промойте глаза и нос. Кроме того, нужно сразу переодеться. На уличной одежде оседает множество пушинок. Так же врачи советуют реже проветривать квартиру.

Реже выходите на улицу

Самый простой, но действенный способ. Долгие прогулки в июне-июле не для аллергиков на пух. Лучше воздержаться от прогулок в период с 11 до 20, так как в этот временной промежуток пух достигает пика активности.

Дерево. Unsplash

Используйте увлажнитель воздуха

Сухость воздуха провоцирует приступ аллергии. Влажность воздуха позволяет не засыхать слизистым оболочкам, что будет на руку в период активности аллергии. Простые и действенные приборы могут достигать компактных размеров, благодаря чему его можно носить с собой на работу. Обычно норма влажности воздуха 40-65%.

Не используйте сосудосужающие капли в нос

Из-за того, что от пуха начинает закладывать нос, многие люди начинают использовать капли. Однако частое использование таких капель может вызвать привыкание и вследствие чего возникнет постоянная сухость носа. Альтернативой капель может стать морская вода. Такое средство поможет не только прочистить нос, но и увлажнить его.

Используйте москитные сетки

В особенно жаркую погоду, когда без закрытого окна сидеть тяжело, можно использовать москитные сетки или марлю, смоченную водой.

То же самое касается автомобильный окон.

Носите маску и очки

Так же врачи советуют носить маску и очки, с помощью них будут закрыты слизистые.

Мойте питомцев

Если у вас есть питомцы, которые гуляют на улице, старайтесь чаще их мыть, поскольку на шерсти тоже оседает пух.

Ранее в госдуме заявили, что хотят внести законопроект о переходе аллергиков на удаленную работу.

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