31 октября
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Здоровье

Как быстро сбить пульс без таблеток, рассказала кардиолог

Снизить высокий пульс без таблеток помогут дыхательные упражнения, рассказала «Прайму» кардиолог центра «СМ-Клиника» Наталия Золотарева.

Сердце, кардиограмма.
Сердце, кардиограмма.
СС0

При внезапных приступах можно применять технику медленного глубокого дыхания: сделать вдох в течение пяти-восьми секунд, удержать его на три-пять секунд, а дальше — снова медленно выдохнуть за пять-восемь секунд.

Также эксперт рекомендует, вдыхая, считать до четырех. Затем задерживать дыхание и считать до семи, а выдыхая — до восьми.

По словам Золотаревой, снизить пульс помогут аккуратный массаж сонной артерии и умывание лица холодной водой.

Если это не помогло, то следует вызвать скорую. Учащенное сердцебиение может указывать на тахикардию.

«Для поддержания пульса в пределах нормы, следует заниматься физическими нагрузками, правильно питаться, высыпаться и снизить потребление кофеина», — подытожила врач.

Между тем расходы россиян на антидепрессанты резко взлетели.

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