13 октября
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Здоровье

Полезные продукты для нервной системы назвала диетолог

Правильно функционировать нервной системе и существенно снизить уровень стресса помогут несколько продуктов, рассказала кандидат медицинских наук Дарья Русакова, пишет URA.RU.

Апельсины, цитрусовые.
Апельсины, цитрусовые.
СС0

Своей полезностью отличаются цитрусовые, бурый рис, шпинат, бананы, бобовые и творог.

Ромашка, мята, липа или боярышник на основе травяного чая могут нормализовать уровень кортизола в организме, что позволит успокоиться нервной системе.

А лимон, апельсин, грейпфрут, наоборот, снижают уровень кортизола.

Источники магния, такие как бурый рис, шпинат, бананы помогут расслабиться.

«По словам диетолога, высвобождение серотонина происходит при активном участии аминокислоты триптофана, который в больших количествах содержится в сыре, твороге, бобовых и цельнозерновых культурах», — отмечает диетолог.

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