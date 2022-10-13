Полезные продукты для нервной системы назвала диетолог

Своей полезностью отличаются цитрусовые, бурый рис, шпинат, бананы, бобовые и творог.
Ромашка, мята, липа или боярышник на основе травяного чая могут нормализовать уровень кортизола в организме, что позволит успокоиться нервной системе.
А лимон, апельсин, грейпфрут, наоборот, снижают уровень кортизола.
Источники магния, такие как бурый рис, шпинат, бананы помогут расслабиться.
«По словам диетолога, высвобождение серотонина происходит при активном участии аминокислоты триптофана, который в больших количествах содержится в сыре, твороге, бобовых и цельнозерновых культурах», — отмечает диетолог.