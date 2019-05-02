Как похудели Скулкина и Степаненко. Названы шесть любимых «звездных» диет

Звезды российского шоу-бизнеса поделились своими секретами стройности. В интервью Teleprogramma.pro актеры, певцы и другие деятели культуры рассказали, каких диет придерживались и что еще помогло им сбросить лишний вес.

Александра Бортич ( -26 кг)

Александра Бортич. instagram.com/ teleprogramma.pro

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» и фильма «Я худею» ради роли поправилась на 26 кг, а потом начала борьюу с лишним весом. Буквально через год после начала диеты она вернула былую стройность.

Правила диеты:

Не употреблять мучное , жареное и сладости.

жареное и сладости. Увеличить количество приемов пищи , при этом уменьшив порции.

при этом уменьшив порции. Утром по возможности есть кашу на воде , на обед и ужин — овощи , фрукты , запеченную нежирную рыбу.

Нюша ( -15 кг)

Нюша. instagram.com/ teleprogramma.pro

Певица Нюша сильно поправилась после родов, но ей удалось быстро вернуть в безупречную форму. В график Нюши входили кардионагрузки в виде танцев и йоги. Также специалисты составили для нее специальный комплекс упражнений и дневной рацион питания.

Правила диеты:

Частично отказаться от молочных продуктов.

Частично отказаться от сахара.

Употреблять больше фруктов и овощей.

Максим Матвеев ( - 15 кг)

Максим Матвеев. instagram.com/ teleprogramma.pro

Актер Максим Матвеев похудел специально для новой роли. Даже, несмотря на то, что диета закончилась, он до сих продолжает ограничивать свой рацион.

Правила диеты:

Исключить из рациона быстрые углеводы.

Заменить мясо на рыбу.

Сократить перекусы

Перестать есть на ночь.

Александр Семчев ( - 70 кг)

Александр Семчев. instagram.com/ teleprogramma.pro

Актер Александр Семчев побил все рекорды: похудел со 190 кг до 120. Актер соблюдал Великий пост, а после него продолжил привычное правильное питание.

Правила диеты:

Отказаться от сладкого и жареного.

Отказаться от калорийных соусов при заправке блюд.

Исключить потребление алкоголя.

Екатерина Скулкина ( -11 кг)

Екатерина Скулкина. instagram.com/ teleprogramma.pro

42-летняя звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина начала посещать фитнес-программы, сократила потребление жирной пищи, выработала новый режим питания и за короткое время добилась заметного результата.

Правила диеты:

Питаться пять раз в день.

Стараться больше есть мясо и рыбу.

Исключить из рациона мучное и сладкое.

Елена Степаненко ( - 45 кг)

Елена Степаненко. instagram.com/ teleprogramma.pro

Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко похудела на 45 кг и сменила имидж. Фанаты отмечают, что за последние несколько лет звезда очень похорошела. А секрет такой красоты — правильное питание.

Правила диеты:

Питаться шесть раз в день.

Уменьшить порции — один прием пищи должен умещаться в ладошке.

Между приемами пищи выпивать за день два литра воды.

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