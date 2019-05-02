Как похудели Скулкина и Степаненко. Названы шесть любимых «звездных» диет

Александра Бортич (-26 кг)
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» и фильма «Я худею» ради роли поправилась на 26 кг, а потом начала борьюу с лишним весом. Буквально через год после начала диеты она вернула былую стройность.
Правила диеты:
- Не употреблять мучное, жареное и сладости.
- Увеличить количество приемов пищи, при этом уменьшив порции.
- Утром по возможности есть кашу на воде, на обед и ужин — овощи, фрукты, запеченную нежирную рыбу.
Нюша (-15 кг)
Певица Нюша сильно поправилась после родов, но ей удалось быстро вернуть в безупречную форму. В график Нюши входили кардионагрузки в виде танцев и йоги. Также специалисты составили для нее специальный комплекс упражнений и дневной рацион питания.
Правила диеты:
- Частично отказаться от молочных продуктов.
- Частично отказаться от сахара.
- Употреблять больше фруктов и овощей.
Максим Матвеев (- 15 кг)
Актер Максим Матвеев похудел специально для новой роли. Даже, несмотря на то, что диета закончилась, он до сих продолжает ограничивать свой рацион.
Правила диеты:
- Исключить из рациона быстрые углеводы.
- Заменить мясо на рыбу.
- Сократить перекусы
- Перестать есть на ночь.
Александр Семчев (- 70 кг)
Актер Александр Семчев побил все рекорды: похудел со 190 кг до 120. Актер соблюдал Великий пост, а после него продолжил привычное правильное питание.
Правила диеты:
- Отказаться от сладкого и жареного.
- Отказаться от калорийных соусов при заправке блюд.
- Исключить потребление алкоголя.
Екатерина Скулкина (-11 кг)
42-летняя звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина начала посещать фитнес-программы, сократила потребление жирной пищи, выработала новый режим питания и за короткое время добилась заметного результата.
Правила диеты:
- Питаться пять раз в день.
- Стараться больше есть мясо и рыбу.
- Исключить из рациона мучное и сладкое.
Елена Степаненко (- 45 кг)
Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко похудела на 45 кг и сменила имидж. Фанаты отмечают, что за последние несколько лет звезда очень похорошела. А секрет такой красоты — правильное питание.
Правила диеты:
- Питаться шесть раз в день.
- Уменьшить порции — один прием пищи должен умещаться в ладошке.
- Между приемами пищи выпивать за день два литра воды.
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