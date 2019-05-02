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Здоровье

Как похудели Скулкина и Степаненко. Названы шесть любимых «звездных» диет

Звезды российского шоу-бизнеса поделились своими секретами стройности. В интервью Teleprogramma.pro актеры, певцы и другие деятели культуры рассказали, каких диет придерживались и что еще помогло им сбросить лишний вес.

Диета, похудение.
Диета, похудение.
CC0

Александра Бортич (-26 кг)

Александра Бортич.
Александра Бортич.
instagram.com/ teleprogramma.pro

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» и фильма «Я худею» ради роли поправилась на 26 кг, а потом начала борьюу с лишним весом. Буквально через год после начала диеты она вернула былую стройность.

Правила диеты:

  • Не употреблять мучное, жареное и сладости.
  • Увеличить количество приемов пищи, при этом уменьшив порции.
  • Утром по возможности есть кашу на воде, на обед и ужин — овощи, фрукты, запеченную нежирную рыбу.

Нюша (-15 кг)

Нюша.
Нюша.
instagram.com/ teleprogramma.pro

Певица Нюша сильно поправилась после родов, но ей удалось быстро вернуть в безупречную форму. В график Нюши входили кардионагрузки в виде танцев и йоги. Также специалисты составили для нее специальный комплекс упражнений и дневной рацион питания.

Правила диеты:

  • Частично отказаться от молочных продуктов.
  • Частично отказаться от сахара.
  • Употреблять больше фруктов и овощей.

Максим Матвеев (- 15 кг)

Максим Матвеев.
Максим Матвеев.
instagram.com/ teleprogramma.pro

Актер Максим Матвеев похудел специально для новой роли. Даже, несмотря на то, что диета закончилась, он до сих продолжает ограничивать свой рацион.

Правила диеты:

  • Исключить из рациона быстрые углеводы.
  • Заменить мясо на рыбу.
  • Сократить перекусы
  • Перестать есть на ночь.

Александр Семчев (- 70 кг)

Александр Семчев.
Александр Семчев.
instagram.com/ teleprogramma.pro

Актер Александр Семчев побил все рекорды: похудел со 190 кг до 120. Актер соблюдал Великий пост, а после него продолжил привычное правильное питание.

Правила диеты:

  • Отказаться от сладкого и жареного.
  • Отказаться от калорийных соусов при заправке блюд.
  • Исключить потребление алкоголя.

Екатерина Скулкина (-11 кг)

Екатерина Скулкина.
Екатерина Скулкина.
instagram.com/ teleprogramma.pro

42-летняя звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина начала посещать фитнес-программы, сократила потребление жирной пищи, выработала новый режим питания и за короткое время добилась заметного результата.

Правила диеты:

  • Питаться пять раз в день.
  • Стараться больше есть мясо и рыбу.
  • Исключить из рациона мучное и сладкое.

Елена Степаненко (- 45 кг)

Елена Степаненко.
Елена Степаненко.
instagram.com/ teleprogramma.pro

Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко похудела на 45 кг и сменила имидж. Фанаты отмечают, что за последние несколько лет звезда очень похорошела. А секрет такой красоты — правильное питание.

Правила диеты:

  • Питаться шесть раз в день.
  • Уменьшить порции — один прием пищи должен умещаться в ладошке.
  • Между приемами пищи выпивать за день два литра воды.

Ранее altapress.ru писал, что происходит с организмом во время строгого «поста», почему нельзя есть ночью и как худеть правильно.

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