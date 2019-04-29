Барнаульский врач рассказала, как похудеть без вреда и почему все-таки нельзя есть ночью

В преддверие лета принято садиться на диеты, готовиться к пляжному сезону. Многие женщины приобщаются к «правильному питанию», выискивают разные способы похудеть, вплоть до голодания. Врач-эндокринолог алтайского Диагностического центра Антонина Скосырева, рассказала, что происходит с организмом во время строгого «поста», почему нельзя есть ночью и как худеть правильно.

— Существуют сотни диет , в том-числе методы экспресс-похудения. Какой способ вы считаете самым «здоровым» и правильным?

— Похудеть сложно, но похудеть так, чтобы сохранить здоровье, — еще сложнее. Существует множество высокорезультативных экспресс-диет, позволяющих похудеть за 30 дней, за 10 или даже неделю. Но я больше за медленное, планомерное похудение с длительным эффектом.

Можно сбросить вес, имея в запасе лишь несколько дней. Вопрос лишь в том, как скоро вернутся обратно лишние килограммы. Эффективный способ похудеть — это комплексный подход. Обязательно должны соблюдаться все принципы: здоровое питание, спорт, очищение организма, активная жизнь.

— Как организм реагирует на голодание? Что в это время происходит с органами?

— Когда организм начинает голодать, один из участков мозга — гипоталамус — берет на себя бразды правления человеческим телом.

Одновременно с этим активизируется и центр мозга, отвечающий за обмен веществ. Он дает команду для выработки гормона стресса — адреналина, с тем, чтобы помочь человеку мобилизовать ресурсы для поиска еды.

Основным поставщиком энергии телу служит глюкоза. Но без пищи, организм вынужден переходить к запасному варианту: начинается расщепление гликогенов, чтобы получить эту глюкозу.

Глюкоза не может попасть в мышцы без помощи инсулина, но мозг подает сигнал о приостановке выработки этого гормона, так что мышцы остаются ни с чем.

Иными словами, мозг управляет обменом веществ таким образом, чтобы выжил прежде всего он сам.

Из-за продолжительного голода некоторые органы человека теряют примерно половину своего обычного веса. Голодание предоставляет полный отдых желудку, тонкому и толстому кишечнику, которые получают возможность восстанавливать поврежденные структуры.

Столовая ложка сладкого изюма. izismile.com

— Есть модное веяние — так называемое «правильное питание». Само по себе оно полезно. Но многие девушки полностью отказываются от углеводов , предпочитают низкокалорийные продукты и сахарозаменители , муку меняют на отруби. Можно ли это назвать здоровым питанием с точки зрения медицины?

— После того как вы резко сокращаете употребление углеводов, цифры на весах стремительно сдвигаются в приятную сторону. Однако надо понимать, что это похудение состоялось не за счет жировых отложений, а лишь благодаря уменьшению содержания жидкости в организме.

Объясняется это так: каждый грамм углеводов, запасенный в теле в виде гликогена, связывает и удерживает 3−4 грамма воды. Поэтому как только вы сокращаете употребление углеводов, организм начинает активно расходовать запасы гликогена и выводить связанную жидкость.

Из-за длительной нехватки углеводов организм приступает к активному расщеплению жиров. Этот процесс приводит к усиленному образованию так называемых кетоновых тел — кетозу, который сопровождается вялостью, слабостью, бессонницей, сухостью во рту.

Организм может адаптироваться и к этому состоянию, и рано или поздно вы перестанете страдать от побочных эффектов, но специалисты все равно настоятельно предостерегают от длительных углеводных голодовок.

Правильное питание и активный образ жизни против диет. СС0

— Сколько раз в день надо есть , чтобы остаться здоровым и красивым?

— Есть множество исследований на эту тему, которые доказали, что решающее значение имеет общее количество потребляемых калорий, а не частота приемов пищи.

Людям, склонным к перееданию, следует понимать, что и при трех-, и при пятиразовом питании, они все равно будут есть много. Значение имеет и то, какие именно продукты вы употребляете — никакого фастфуда, только полезные и богатые витаминами.

— Прочему нельзя есть ночью? Или можно?

— Ночью есть нельзя, если вы собираетесь спать или уже легли, но проснулись. Что происходит, когда пища попадает в желудок? Пищеварительная система начинает активно работать: желудочный сок активно вырабатывается, пища поступает в двенадцатиперстную кишку, куда немедленно проникает желчь.

Если человек поел и лег спать, то весь процесс переваривания нарушается: желудочный сок вырабатывается в недостаточном количестве — пища долгое время остается непереваренной и «залеживается», желчь накапливается в желчном пузыре, загустевает. Двенадцатиперстная кишка не сокращается и просто забивается комками из фрагментов уже переваренной пищи.

Результат проявится утром — неприятная отрыжка, тяжесть в желудке, дискомфорт в правом подреберье. А загустевшая желчь даже может спровоцировать образование камней в желчном пузыре и воспаление этого органа.

Диета. Похудение. СС0

— Если пришлось вынужденно долго не есть , то как выходить из «голодания» правильно?

— Начинать выход их голодания рекомендуется легкоусвояемой пищей в небольших количествах. Для нормального «запуска» желудка необходимы четыре дня.

В первый день оптимальный интервал между приемами пищи составляет 3 часа. Можно питаться свежевыжатыми фруктовыми и овощными соками.

Для первых приемов сок необходимо разбавлять кипяченой водой для уменьшения нагрузки на кишечник. Затем можно пить цельный сок. Также можно употреблять овощи в измельченном виде (морковь, капуста). Последующие приемы пищи предполагают отварные или запеченные овощи.

На второй день едят жидкую овсяную и гречневую кашу, запаренную водой без добавления соли, специй, жиров. Также рекомендуется овсяный кисель, свежие фрукты и овощи в измельченном виде. Не рекомендуется употреблять ни сливочное, ни растительное масло.

На третий день можно растительное масло, черствый хлеб, мед в незначительных количествах. Допускаются кисломолочные продукты. В четвертый день можно вернуться к нормальному рациону.