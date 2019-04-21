Ученые назвали полезный при похудении продукт

Употребление соли может способствовать расщеплению жиров в организме. К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета, сообщают «Известия» со ссылкой на Медикфорум.

Исследователи проанализировали данные о состоянии здоровья российских космонавтов на станции «Мир». Они выяснили, что потребляя большое количество соленой пищи, космонавты пили меньше, чем обычно. При этом мочи выделялось больше.

Ученые сделали вывод, что в организме космонавтов продолжалось образование воды без ее активного потребления. По мнению исследователей, соль способствовала расщеплению жира в жидкость.

Отметим, сейчас большинство ученых в мире придерживается обратной точки зрения. Считается, что соль способствует повышению артериального давления и набору веса.

Ранее медики назвали продукты, которые помогают контролировать давление и снижать его без помощи лекарств.