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Здоровье

Как избавиться от жира на животе, рассказали опытные эксперты

Избавиться от жира на животе можно, если правильно питаться, уверена группа британских диетологов. Эксперты предоставили список необходимых продуктов, пишет Express.

Ягоды
Ягоды
Изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay

Нужно чаще есть высокобелковую пищу — рыбу и яйца. Включить в рацион лучше тунца — эта рыба наиболее диетическая.

Яйца дают чувство насыщения и снижают тягу к еде. По статистике, люди, употребляющие на завтрак яйца, способны сбросить на 65% больше веса, чем те, кто предпочитает углеводные завтраки с той же калорийностью.

Эксперты советуют есть больше ягод — клубнику, малину и чернику. Они служат отличным источником клетчатки, улучшают пищеварение и помогают бороться со вздутием живота, пишет «Росбапт».

Включить в рацион следует и арбузы, богатые ликопином. Он повышает уровень аргинина — аминокислоты, улучшающей способность организма сжигать жир.

Ранее депутат Госдумы Сергей Вострецов ранее призвал россиян хлебать бульон на костях. Депутат отметил, что в стране необходимо заняться культурой питания и спортом, если «мы не ходим превратиться в американцев».

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