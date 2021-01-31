Как избавиться от жира на животе, рассказали опытные эксперты

Нужно чаще есть высокобелковую пищу — рыбу и яйца. Включить в рацион лучше тунца — эта рыба наиболее диетическая.
Яйца дают чувство насыщения и снижают тягу к еде. По статистике, люди, употребляющие на завтрак яйца, способны сбросить на 65% больше веса, чем те, кто предпочитает углеводные завтраки с той же калорийностью.
Эксперты советуют есть больше ягод — клубнику, малину и чернику. Они служат отличным источником клетчатки, улучшают пищеварение и помогают бороться со вздутием живота, пишет «Росбапт».
Включить в рацион следует и арбузы, богатые ликопином. Он повышает уровень аргинина — аминокислоты, улучшающей способность организма сжигать жир.
Ранее депутат Госдумы Сергей Вострецов ранее призвал россиян хлебать бульон на костях. Депутат отметил, что в стране необходимо заняться культурой питания и спортом, если «мы не ходим превратиться в американцев».