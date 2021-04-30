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Здоровье

Как избежать слабоумия, рассказал практикующий нейрохирург

Снизить риск развития старческой деменции можно, сообщает Eat this, Not That!

Врач. Доктор. Медицина.
Врач. Доктор. Медицина.
CC0

Заботиться о мозге нужно в молодом возрасте. Именно за 20−30 лет до постановки диагноза и начинаются изменения, рассказал практикующий нейрохирург Санджай Гупта. Чтобы изменения не привели к развитию слабоумия, нужно следовать нехитрым установкам.

Важно регулярно заниматься спортом. Также следует наладить социальное взаимодействие — это приводит к высвобождению некоторых гормонов, например, окситоцина, способствующего нейрогенезу.

Важно хорошо высыпаться — желательно по семь-девять часов в сутки, так как качественный сон способствует метаболическому очищению организма, в том числе и мозга, пишет «Росбалт».

Еще нужно правильно питаться, употребляя пищу небольшими порциями. И увеличить количество омега-3 жирных кислот из природных источников, пить больше воды и минимизировать количество сахара.

Эксперт рекомендует постоянно пробовать новое хобби, которое выходит за рамки привычных интересов.

Ранее невролог рассказал о главной причине старческого слабоумия. Самый важный фактор для того, чтобы бороться со старческой деменцией, это полноценное потребление воды.

В России нет культуры потребления воды, то есть не принято выпивать полтора-два литра в день. Если организм не получает достаточное количество жидкости, то кровь становится густой, что ведет к повышению давления.

В этом случае, организму приходится сильно поднимать давление, сужая сосуды, чтобы снабдить мозг достаточным количеством кислорода и питательным веществами, заставляя при этом перегружаться сердце.

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