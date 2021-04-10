Невролог рассказал о главной причине старческого слабоумия

«Это самый мощный фактор, который по своей силе превосходит другие», — подчеркнул врач.
По словам Хорошева, в России нет культуры потребления воды, то есть не принято выпивать полтора-два литра в день. Если организм не получает достаточное количество жидкости, то кровь становится густой, что ведет к повышению давления.
В этом случае, организму приходится сильно поднимать давление, сужая сосуды, чтобы снабдить мозг достаточным количеством кислорода и питательным веществами, заставляя при этом перегружаться сердце.
По словам невролога, абсолютное большинство случаев повышенного артериального давления связано с тем, что люди разного возраста пьют мало воды.
«Если мы не пьем достаточное количество воды, то ее реология, то есть текучесть, сильно страдает и кровь становится густой. Из-за этого организму, чтобы протолкнуть кровь сквозь мембраны, необходимо развивать гораздо большее давление, так называемое перфузионное, чем обычно», — сказал специалист.
По словам Павла Хорошева, организму также круглогодично необходимо получать достаточное количество витаминов и минералов, чтобы снизить риск старческой деменции.
«За счет фруктов восполнить необходимое количество витаминов и минералов, боюсь, что не получится. Поэтому обязательно необходимы добавки с витаминами и минералами, причем, не сезонно, как многие полагают, а круглый год», — добавил специалист.