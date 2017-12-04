Как кровь помогает сохранить здоровье и молодость?

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Плазмотерапия (Plasmolifting™, PRP, ACR – аутологичное клеточное омоложение).

Среди показаний к применению:

Возрастные изменения кожи.

Неравномерная пигментация.

Тусклая "стрессовая кожа" (проживание в мегаполисе, хронические стрессы, вредные привычки, ночной образ жизни, снижение иммунитета).

Выраженная сухость кожи.

Реабилитационная терапия (после пребывания на солнце, агрессивных косметических процедур, пластических операций).

Акне и постакне.

Выпадение волос.

Ухудшение качества волос.

Псориаз.

Целлюлит.

Заболевания суставов.

Механизм действия плазмотерапии

Тромбоциты инициируют рост и поступление новых/дополнительных стволовых клеток в зону инъекций. Также активной стимуляции подвергаются фибробласты, которые в свою очередь начинают усиленно синтезировать коллаген. Все это приводит к интенсивному восстановлению межклеточного пространства дермального слоя кожи.

В коже пациента образуется "каркас", который со временем заполнятся вновь синтезированными волокнами коллагена и эластина, гиалуроновой кислотой.

Плазмотерапия способствует прорастанию новых кровеносных капилляров в дерме, это улучшает питание кожных тканей и своевременную утилизацию накапливающихся токсичных веществ.

Активизируются обменные процессы, клетки активнее делятся, вырабатывается новый коллаген и гиалуроновая кислота, нормализуется водный баланс. В итоге повышается местный иммунитет кожи, нормализуется структура, улучшается качество, кожа становится более гладкой, упругой, появляется естественный здоровый цвет.

Видимые для самого пациента и его окружения результаты плазмотерапии появляются через 2 недели после первой процедуры, в ходе курса процедур эффект накапливается и становится более ярким и стойким.

В среднем курс состоит из 4-6 процедур с интервалом в 1-3 недели между процедурами. Количество процедур в курсе плазмотерапии и интервал между ними определяет доктор в ходе индивидуальной консультации. Идеальное время для выполнения процедур плазмотерапии – первая половина дня.

Почему именно плазма?

Плазма это так называемая жидкая часть крови, в ней взвешены эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Она состоит из воды (90%) и на 10% из растворенных в ней биологически активных веществ: белков, аминокислот, витаминов, минералов, ферментов, гормонов и питательных элементов. Однако именно эти 10% отвечают за жизнедеятельность всех клеток нашего организма.

Роль тромбоцитов в плазмотерапии

Тромбоциты, или кровяные пластинки, отвечают за свертываемость крови, но этим их роль в организме не ограничивается, они служат "носителями" колоссального количества биологически активных веществ, в том числе факторов роста. Тромбоциты принимают активное участие в регенерации тканей. Их называют "сигнальными" клетками крови за способность быстро реагировать даже на незначительное повреждение. При этом тромбоциты мобилизуются и концентрируются в месте повреждения и оперативно устраняют "поломку". Наши ранки затягиваются сгустком крови, который играет роль естественной повязки, защищающей организм от агрессии внешней среды. В образовавшемся защитном сгустке большое количество тромбоцитов, которые сразу же начинают выделять факторы роста и протромбин – вещество, ответственное за восстановление целостности тканей.

В плазмотерапии используется именно обогащенная тромбоцитами плазма для искусственного повышения тромбоцитов в зоне локализации эстетических проблем и запуска механизмов самовосстановления тканей. Тромбоциты активируют стволовые клетки организма, в результате чего клетки кожи перепрограммируются в режим молодости.

Плазмотерапию не стоит применять в случаях, если у вас есть:

Острые инфекционные заболевания.

Хронические заболевания внутренних органов с нарушением их функций и в период обострения.

Аутоиммунные заболевания.

Тяжелые формы сахарного диабета.

Нарушение свертываемости крови и прием антикоагулянтов.

Инфекционные заболевания в любой стадии.

Беременность и лактация.

Аллергия на гепарин.

ООО Медицинский инновационный центр "Леге Артис" Адрес: г. Барнаул, Партизанская, 132 Тел. для записи: 555-373, 60-48-48 Сайт: legeartis-altay.ru

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