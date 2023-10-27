28 октября
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Здоровье

Как квартирная плесень влияет на здоровье и как от нее избавиться - разбор altapress.ru

Плесень в квартире - это не только неприятный, но и опасный для жизни фактор. Намного усугубляет ситуацию, когда она находится под обоями и заметить ее трудно. Как понять, что в доме есть плесень, а также как вредоносный грибок влияет на здоровье, читайте в разборе altapress.ru.

Черная плесень.
Черная плесень.
Depositphotos.

Плесень - это вид грибов, которые обожают теплые, влажные места. Он может проявлять как большими, так и маленькими нечеткими пятнами.

1
Как понять, что дом атаковал грибок?

Первое, что можно заметить - затхлый запах. А также вот несколько признаков, которые не заставляют себя долго ждать.

  • темные пятна на стенах или потолке;
  • отошли обои;
  • темные пятна на стенах или потолке;
  • темный или черный осадок;
  • вы стали часто кашлять или сильнее уставать;
  • обострилась аллергия или астма.

Токсичность плесени может сильно сказаться на вашем здоровье.

2
Признаки токсичного влияния плесени

Если на вас резко напали проблемы с пищеварением, хроническая усталость, проблемы с кожей, а также неприятный кашель или отдышка - стоит проверить все уголки.

  • нарушения сна;
  • перепады настроения, тревога;
  • трудности с концентрацией внимания;
  • затуманенность сознания;
  • проблемы с памятью;
  • проблемы с пищеварением;
  • мигрени и головные боли;
  • мышечная слабость.
3
Как избавиться от плесени в домашних условиях

Если вы все-таки обнаружили грибок в своем доме - нельзя тянуть время. Нужно сразу же избавляться от него.

Так, нужно налить неразбавленный белый уксус в пульверизатор, обработать пораженную поверхность и оставьте примерно на час. После этого протереть все водой и дать месту полностью высохнуть.

Таким способом, можно избавиться от 82% известных видов грибков.

Ранее в нашем материале: квартира плывет, плесень растет. Жительница Барнаула пожаловалась на текущие крыши и УК.

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