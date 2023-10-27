Как квартирная плесень влияет на здоровье и как от нее избавиться - разбор altapress.ru

Плесень в квартире - это не только неприятный, но и опасный для жизни фактор. Намного усугубляет ситуацию, когда она находится под обоями и заметить ее трудно. Как понять, что в доме есть плесень, а также как вредоносный грибок влияет на здоровье, читайте в разборе altapress.ru.