Квартира плывет, плесень растет. Жительница Барнаула пожаловалась на текущие крыши и УК

Пострадавшая живет в доме на ул. Гущина, 150/24. На последнем этаже текут крыши, затапливая квартиры. Особенно страдают жильцы весной.
«Этой весной моя квартира окончательно поплыла, а плесень разрослась — смотреть страшно!» — сообщает женщина.
При минусовой температуре вода на окнах застывает, а при плюсовой — с грохотом срывается вниз. Жительница квартиры также пожаловалась на сильную сырость, которая подорвала ее здоровье.
По ее словам, управляющая компания лишь делает вид, что принимает меры, а на деле оставляет все, как есть. Женщине пришлось за свой счет сушить стены под потолком. Застройщик не возместил ей траты, хотя и обещал.
На очередную жалобу жильцов они лишь посоветовали замаскировать следы затопления и продать квартиру.
«Также периодически не работает отопление, а в такую погоду и с такой сыростью в квартире очень холодно и некомфортно», — отмечает женщина.
Ранее рабочие разобрали фасадную стену омского общежития, где до сих пор живут люди, и предложили поставить унитазы на кухне.