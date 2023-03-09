9 марта
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Жизнь

Квартира плывет, плесень растет. Жительница Барнаула пожаловалась на текущие крыши и УК

Жительница Барнаула обратилась с жалобой на управляющую компанию дома на ул. Гущина. По ее словам, квартиру регулярно топит, на стенах уже растет плесень. Своей бедой она поделилась в «Барнауле 22».

Квартира на ул. Гущина
Квартира на ул. Гущина
Барнаул 22

Пострадавшая живет в доме на ул. Гущина, 150/24. На последнем этаже текут крыши, затапливая квартиры. Особенно страдают жильцы весной.

«Этой весной моя квартира окончательно поплыла, а плесень разрослась — смотреть страшно!» — сообщает женщина.

При минусовой температуре вода на окнах застывает, а при плюсовой — с грохотом срывается вниз. Жительница квартиры также пожаловалась на сильную сырость, которая подорвала ее здоровье.

По ее словам, управляющая компания лишь делает вид, что принимает меры, а на деле оставляет все, как есть. Женщине пришлось за свой счет сушить стены под потолком. Застройщик не возместил ей траты, хотя и обещал.

На очередную жалобу жильцов они лишь посоветовали замаскировать следы затопления и продать квартиру.

«Также периодически не работает отопление, а в такую погоду и с такой сыростью в квартире очень холодно и некомфортно», — отмечает женщина.

Ранее рабочие разобрали фасадную стену омского общежития, где до сих пор живут люди, и предложили поставить унитазы на кухне.

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