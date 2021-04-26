Как носить маски в жару, рассказали эксперты

В Роспотребнадзоре дали советы россиянам, как носить медицинские маски в жаркую погоду, пишет РИА Новости .

Существенно нарушить теплообмен маска не может. Риск получить тепловой удар при ношении защитного средства очень мал.

Для нормального теплообмена следует оставлять открытыми другие участки тела, а голову прикрывать от солнца легким головным убором, напомнили специалисты.

В Роспотребнадзоре порекомендовали не носить маски темного цвета, пишет Lenta.ru. Кроме того, их следует менять чаще, так как на жаре они быстро увлажняются и теряют свои свойства.

Ранее более 60% россиян выступили против бессрочного масочного режима.

64% жителей России не поддержали идею ввести в стране бессрочный масочный режим. За него выступили только 15% респондентов, следует из опроса сервиса Superjob.

Обязательный масочный режим по всей России действует с 28 октября прошлого года.

Носить маски нужно в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Остальные меры безопасности региональные власти вводили самостоятельно, опираясь на рекомендации Роспотребнадзор.