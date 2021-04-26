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Здоровье

Как носить маски в жару, рассказали эксперты

В Роспотребнадзоре дали советы россиянам, как носить медицинские маски в жаркую погоду, пишет РИА Новости.

Маска. Коронавирус.
Маска. Коронавирус.
CC0

Существенно нарушить теплообмен маска не может. Риск получить тепловой удар при ношении защитного средства очень мал.

Для нормального теплообмена следует оставлять открытыми другие участки тела, а голову прикрывать от солнца легким головным убором, напомнили специалисты.

В Роспотребнадзоре порекомендовали не носить маски темного цвета, пишет Lenta.ru. Кроме того, их следует менять чаще, так как на жаре они быстро увлажняются и теряют свои свойства.

Ранее более 60% россиян выступили против бессрочного масочного режима.

64% жителей России не поддержали идею ввести в стране бессрочный масочный режим. За него выступили только 15% респондентов, следует из опроса сервиса Superjob.

Обязательный масочный режим по всей России действует с 28 октября прошлого года.

Носить маски нужно в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Остальные меры безопасности региональные власти вводили самостоятельно, опираясь на рекомендации Роспотребнадзор.

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