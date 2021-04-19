Более 60% россиян выступили против бессрочного масочного режима

64% жителей России не поддержали идею ввести в стране бессрочный масочный режим. За него выступили только 15% респондентов, следует из опроса сервиса Superjob, результаты исследования публикует РБК.

Бессрочный масочный режим больше всего поддержали жители Челябинска (22%), Красноярска (21%) и Уфы (21%). Здесь считают, что маски помогут замедлить распространение не только ковида, но и других передающихся воздушно-капельным путем инфекций.

Обязательный масочный режим по всей России действует с 28 октября прошлого года.

Носить маски нужно в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах, пишет polit.ru. Остальные меры безопасности региональные власти вводили самостоятельно, опираясь на рекомендации Роспотребнадзор.

Ранее в Барнауле нем 24 января между пассажирами трамвая завязалась драка, предположительной причиной которой стали оскорбления одного из антимасочников в адрес пассажиров.

Это не первый случай провокации со стороны мужчины, но раньше до драк дело не доходило.

Ранее сообщалось, что антимасочница из Михайловского района дошла до Алтайского краевого суда, пытаясь доказать, что не обязана была надевать маску в магазине.