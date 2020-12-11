Антимасочница дошла до краевого суда, чтобы отменить наказание за инцидент в магазине

Не кассир, а продавец
Антимасочницу из села Михайловское отказался рассчитать кассир магазина «Светофор» — она была без маски. Причем кассир предложила ей маску — но посетительница надевать ее категорически отказалась.
Затем события разворачивались довольно бурно. Покупательница сама позвонила в полицию и пожаловалась на продавцов, которые, как она считала, нарушили ее права, отказавшись обслуживать.
Сотрудник полиции прибыл на место. Но пришел к выводу, что нарушитель здесь — не кассир, а покупатель.
Нестрогое наказание
Протокол об административном нарушении, составленный на покупательницу, направили в Михайловский райсуд. Из решения суда следует: полиция в ее случае подошла к делу обстоятельно.
Сотрудники полиции не только опросили свидетелей, но и изучили видеозапись с камер магазина. В общем, после предъявления всех доказательств у суда сомнений в административном правонарушении покупательницы не возникло.
Но наказал он ее не строго — вынес предупреждение.
Однако мягкость наказания активную антимасочницу не остановила — она подала жалобу в краевой суд, потребовав вообще прекратить производство по делу. Она считала: в ее действиях вообще нет состава правонарушения.
Аргументы антимасочницы
Из решения краевого суда видно, что аргументы противников антикоронавирусных ограничений становятся все более разнообразными. Приведем главные аргументы антимасочницы из Михайловского.
- Ее не обеспечили средством защиты дыхания.
- Кассир, предложивший ей маску, не предъявил на нее сертификата.
- Закон не возлагает обязанности носить средства защиты дыхания.
- Ее не допустили в суд предыдущей инстанции без маски.
Доводы краевого суда
Но отстоять свою невиновность антимасочнице так и не удалось. Судья привел с десяток нормативных актов, из которых следовало, что в сентябре 2020 года женщина обязана была носить маску в магазине.
А вот доводы женщины, что ее не допустили без маски на заседание суда (из-за чего она не смогла защитить свои права), суд во внимание не принял.
В самом деле, факт не допуска ее на заседание имел место, и именно из-за отсутствия маски. Но Михайловский райсуд сообщил: в заседании рассматривалось дело другого человека.
Вердикт суда вынесен 1 декабря.
Почему надо носить маски в магазине
В решении краевого суда по делу антимасочницы из Михайловского подробно описаны аргументы, почему люди обязаны носить маски в магазинах.
- Постановлением правительства РФ от 31 января 2020 года № 66 коронавирусная инфекция внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
- Главный санврач России предписал губернаторам организовать меры по нераспространению эпидемии.
- Указ президента РФ дал регионам право вводить ограничения и определять территории, на которых они действуют (от 2 апреля 2020 года № 239).
- Другой указ президента объяснил, как губернаторы могут продлевать ограничительные меры (от 11 мая 2020 года № 316).
- Постановлением правительства Алтайского края введен режим повышенной готовности (от 18 марта 2020 года № 120).
- Во время режима повышенной готовности население обязано соблюдать правила и выполнять законные требования (правила утверждены постановлением правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 417).
- Действует указ губернатора Алтайского края, который предписывает носить маски в магазинах.
- Обязанность использовать маски во время режима повышенной готовности при посещений предприятий торговли не зависит от того, обеспечили ли власти граждан масками.