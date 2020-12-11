Антимасочница дошла до краевого суда, чтобы отменить наказание за инцидент в магазине

Антимасочница из Михайловского района дошла до Алтайского краевого суда, пытаясь доказать, что не обязана была надевать маску в магазине. Как правило, жители края, получившие «административку» за хождение без маски в общественных местах, почти никогда не обжалуют решение суда. Но в этом случае стремление доказать свою невиновность было, похоже, делом принципа.

Не кассир , а продавец

Антимасочницу из села Михайловское отказался рассчитать кассир магазина «Светофор» — она была без маски. Причем кассир предложила ей маску — но посетительница надевать ее категорически отказалась.

Затем события разворачивались довольно бурно. Покупательница сама позвонила в полицию и пожаловалась на продавцов, которые, как она считала, нарушили ее права, отказавшись обслуживать.

Сотрудник полиции прибыл на место. Но пришел к выводу, что нарушитель здесь — не кассир, а покупатель.

Один из магазинов сети «Светофор». avatars.mds.yandex.net

Нестрогое наказание

Протокол об административном нарушении, составленный на покупательницу, направили в Михайловский райсуд. Из решения суда следует: полиция в ее случае подошла к делу обстоятельно.

Сотрудники полиции не только опросили свидетелей, но и изучили видеозапись с камер магазина. В общем, после предъявления всех доказательств у суда сомнений в административном правонарушении покупательницы не возникло.

Но наказал он ее не строго — вынес предупреждение.

Однако мягкость наказания активную антимасочницу не остановила — она подала жалобу в краевой суд, потребовав вообще прекратить производство по делу. Она считала: в ее действиях вообще нет состава правонарушения.

Бунт антимасочников. Barnaul22

Аргументы антимасочницы

Из решения краевого суда видно, что аргументы противников антикоронавирусных ограничений становятся все более разнообразными. Приведем главные аргументы антимасочницы из Михайловского.

Ее не обеспечили средством защиты дыхания.

Кассир , предложивший ей маску , не предъявил на нее сертификата.

предложивший ей маску не предъявил на нее сертификата. Закон не возлагает обязанности носить средства защиты дыхания.

Ее не допустили в суд предыдущей инстанции без маски.

Алтайский краевой суд. altapress.ru

Доводы краевого суда

Но отстоять свою невиновность антимасочнице так и не удалось. Судья привел с десяток нормативных актов, из которых следовало, что в сентябре 2020 года женщина обязана была носить маску в магазине.

А вот доводы женщины, что ее не допустили без маски на заседание суда (из-за чего она не смогла защитить свои права), суд во внимание не принял.

В самом деле, факт не допуска ее на заседание имел место, и именно из-за отсутствия маски. Но Михайловский райсуд сообщил: в заседании рассматривалось дело другого человека.

Вердикт суда вынесен 1 декабря.

Суд. Pixabay.com

Почему надо носить маски в магазине

В решении краевого суда по делу антимасочницы из Михайловского подробно описаны аргументы, почему люди обязаны носить маски в магазинах.