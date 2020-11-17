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Здоровье

Как остановить пандемию COVID-19 за две недели: иммунолог назвал единственный способ

Пандемию коронавируса можно остановить всего за две недели, если действовать максимально жестко, считает российский иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. В беседе с радио Sputnik эксперт рассказал, как можно было бы быстро победить инфекцию.

Коронавирус. Пандемия. Анализы.
Коронавирус. Пандемия. Анализы.
СС0

Владимир Болибок считает, что эпидемия COVID-19 остановится через две недели, если на это время запереть всех людей в своих квартирах и не выпускать наружу. Только в этом случае цепочка передачи вируса прекратится.

«В любом учебнике эпидемиологии написано: если вы инфицированных разобщаете и сажаете жестко на карантин, у вас эпидемия прекращается, потому что в организме человека вирус не может существовать вечно. Либо организм погибает вместе с вирусом, либо вирус погибает, а организм выздоравливает», — пояснил Болибок.

Эксперт добавил, что на практике реализовать такой план практически невозможно, но именно подобные жесткие меры помогли в борьбе с COVID-19 в Китае, Тайване, Южной Корее и Вьетнаме.

Напомним, ранее была названа предположительная дата пика заболеваемости коронавирусом в России.

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