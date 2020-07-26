Как отличить грипп от коронавируса: 5 симптомов

Как рассказал Тяжельников, резкое повышение температуры до 40 градусов, слабость и ломота в теле более характерны для гриппа, в то время как потеря обоняния и чувства вкуса гораздо чаще встречаются у больных коронавирусом.

Однако специалист отметил, что COVID-19 может проявляться совершенно по-разному. «Эта болезнь до конца не изучена. Мы видели абсолютно бессимптомных пациентов с достаточно серьезным поражением легочной ткани, видели людей, которые болели достаточно тяжело с точки зрения самочувствия, при этом пневмонии у них не было вовсе», — пояснил врач.

По оценкам главы Минздрава России Михаила Мурашко, все ограничения, введенные в России из-за распространения коронавируса, могут полностью снять только в феврале. Этот срок министр привязывает к формированию иммунитета примерно у половины населения страны.