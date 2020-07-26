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Здоровье

Как отличить грипп от коронавируса: 5 симптомов

Специалист столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников напомнил, каким образом можно отличить грипп от коронавируса. Советами врача поделилась радиостанция «Говорит Москва».

Простуда. Насморк.
Простуда. Насморк.
СС0

Как рассказал Тяжельников, резкое повышение температуры до 40 градусов, слабость и ломота в теле более характерны для гриппа, в то время как потеря обоняния и чувства вкуса гораздо чаще встречаются у больных коронавирусом.

Однако специалист отметил, что COVID-19 может проявляться совершенно по-разному. «Эта болезнь до конца не изучена. Мы видели абсолютно бессимптомных пациентов с достаточно серьезным поражением легочной ткани, видели людей, которые болели достаточно тяжело с точки зрения самочувствия, при этом пневмонии у них не было вовсе», — пояснил врач.

По оценкам главы Минздрава России Михаила Мурашко, все ограничения, введенные в России из-за распространения коронавируса, могут полностью снять только в феврале. Этот срок министр привязывает к формированию иммунитета примерно у половины населения страны.

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