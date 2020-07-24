Стало известно, когда снимут все коронавирусные ограничения для россиян

По оценкам главы Минздрава России Михаила Мурашко, все ограничения, введенные в стране из-за распространения коронавируса, могут полностью снять в феврале, приводит слова министра Lenta.ru. Этот срок министр привязывает к формированию иммунитета примерно у половины населения страны. Однако на этот же период намечен и старт массовой вакцинации.

Михаил Мурашко подтвердил свой прогноз, озвученный месяц назад, что введенные для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 ограничения могут сохраняться в России до февраля 2021 года, указывает РБК.

«Мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен, и тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни», — сказал Мурашко.

Между тем, ряд исследователей утверждают, что коронавирус SARS-CoV-2 никогда не удастся победить полностью. Распространение вируса может ограничить лишь вакцина.

Михаил Мурашко , министр здравоохранения РФ. rosminzdrav.ru

В правительстве России заявили, что массовая вакцинация может начаться только в январе-феврале 2021 года. Перспективными образцами являются разработки, которые ведутся в институте имени Гамалеи.

Первыми вакцину получат люди, которые находятся в группе риска, прежде всего медицинские работники, сообщает Lenta.ru.

По данным оперштаба, за сутки в Алтайском крае выявили 146 инфицированных коронавирусом. За это же время скончалось 9 человек. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 8253 человека.

В России в целом выявлено более 800 тыс. случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших приблизилось к 589 тысячам. Активными носителями вируса остаются 199 тысяч человек. 13 046 пациентов скончалось.