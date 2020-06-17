Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, когда жители страны смогут вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса, сообщает РИА «Новости» .

Мурашко отметил, что важное условие для снятия ограничений — наличие иммунитета. Сейчас популяционный иммунитет выше 45%, при этом для прерывания цепочки заболевания необходимо 50−60%.

«Я думаю, что успокоиться можно будет с учетом того, что фармацевтически управляемая ситуация должна появиться. Я думаю, что это все-таки нужно говорить о следующем годе <…> Мне кажется, это февраль», — отметил министр в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.

Мурашко подчеркнул, что мониторинг вируса идет по всему миру и система мер, которая касается профилактики и лечения, будет строиться по единым принципам.

Он также сообщил, что с 17 июня Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи должен приступить к испытаниям на людях вакцины от коронавируса.

Ранее Мурашко заявил, что клинические испытания российской вакцины идут по графику и в июле она станет доступна для широкого применения.

Что касается массовой вакцинации россиян от COVID-19, то ее запланировали на осень 2020 года.