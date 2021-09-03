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Здоровье

Как отличить заражение гриппом от ковида, рассказала эксперт

Врач-вакцинолог рассказала о разнице в симптомах при заражении гриппом и коронавирусом.

Лекарства, таблетки, шприц.
Лекарства, таблетки, шприц.

При гриппе в начале болезни у человека обычно отмечена более острая симптоматика с высокой температурой, а при заболевании COVID-19 симптомы менее выражены, уверена врач-вакцинолог Рабият Зайниддинова, сообщает «МИР 24».

При гриппе от момента заражения до появления значимых симптомов проходит не более двух-трех дней. У пациента подскакивает температура до 39 градусов, появляется сухой отрывистый кашель, ломота в теле и головная боль.

Коронавирус, как правило начинается как обычное ОРВИ, но его осложнения более опасны.

«На сайте Роспотребнадзора представлены цифры — от 3% до 4% летальности от ковида и 0,1 по гриппу. Они говорят сами за себя», — заключила эксперт.

Между тем первые случаи гонконгского гриппа зафиксировали в России.

AH3N — так называемый гонконгский грипп. Он был впервые выявлен в Гонконге в 1968 году. Из-за заболевания этим видом гриппа была третья пандемия в XX веке.

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