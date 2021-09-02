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Здоровье

Первые случаи гонконгского гриппа зафиксировали в России

В России зарегистрировали первые случаи заболевания гриппом AH3N2, заявила на Восточном экономическом форуме глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет «Интерфакс».

Простуда, грипп. Лекарства.
Простуда, грипп. Лекарства.
СС0

«Это не самый лучший прогностический признак», — сказала Попова и объявила о начале кампании вакцинации против гриппа.

При этом главный санврач отметила — пока ситуация по заболеваемости ОРВИ «стабильная».

AH3N — так называемый гонконгский грипп. Он был впервые выявлен в Гонконге в 1968 году. Из-за заболевания этим видом гриппа была третья пандемия в XX веке. Надежной статистики по заболевшим и умершим в мире в результате пандемии нет, эксперты оценивают людские потери в 1—4 млн человек, что значительно меньше, чем от другой аналогичной пандемии — испанского гриппа (1918—1919).

С 30 августа в Алтайском крае началась вакцинация против гриппа — в регион завезли более 411 тыс. доз вакцины «Ультрикс Квадри».

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