Первые случаи гонконгского гриппа зафиксировали в России

«Это не самый лучший прогностический признак», — сказала Попова и объявила о начале кампании вакцинации против гриппа.

При этом главный санврач отметила — пока ситуация по заболеваемости ОРВИ «стабильная».

AH3N — так называемый гонконгский грипп. Он был впервые выявлен в Гонконге в 1968 году. Из-за заболевания этим видом гриппа была третья пандемия в XX веке. Надежной статистики по заболевшим и умершим в мире в результате пандемии нет, эксперты оценивают людские потери в 1—4 млн человек, что значительно меньше, чем от другой аналогичной пандемии — испанского гриппа (1918—1919).

С 30 августа в Алтайском крае началась вакцинация против гриппа — в регион завезли более 411 тыс. доз вакцины «Ультрикс Квадри».