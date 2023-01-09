Как подготовиться к зимним купаниям, рассказала врач

Тем, кто не практикует закаливание в повседневной жизни или имеет хронические заболевания, окунаться в прорубь в крещенскую ночь не следует, сообщает RT кандидат медицинских наук и врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.

По словам специалиста, для неподготовленного человека кратковременное пребывание в ледяной воде может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

В особой группе риска находятся люди с заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы.

Помимо этого, говорит медик, такого рода процедуры в холодной воде опасны для детей и беременных женщин. Для организма пожилого человека это чрезмерная нагрузка.

Эксперт объясняет, для погружения в прорубь нужна постепенная подготовка всего организма.

«Заблаговременно начните проводить в домашних условиях процедуры по закаливанию. Например, включите в свой график регулярные ритуалы по воздействию на организм холодом и постепенно увеличивайте их длительность», — уточняет Кашух.

Прорубь. СС0

Взрослые могут начать с обливания водой, температура которой составляет 8 — 12 градусов, с постепенным расширением зоны воздействия.

В первые две недели, рассказывает врач, после душа следует ополаскивать водой только кисти рук и ступни.

В следующие две недели зону воздействия можно увеличивать до локтей и коленей и только после этого можно перейти к постепенному обливанию всего тела, объясняет медик.

Также эксперт рекомендует поесть за два часа до купания. Перед погружением в прорубь необходимо провести легкую разминку и убедиться в нормах артериального давления.

При любом недомогании отправляться на зимние купания не следует, а окунаться разрешается только в специально оборудованных общественных местах.

Ранее барнаульский врач рассказала, чем вредно и полезно купаться в крещенской проруби.