9 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Как подготовиться к зимним купаниям, рассказала врач

Тем, кто не практикует закаливание в повседневной жизни или имеет хронические заболевания, окунаться в прорубь в крещенскую ночь не следует, сообщает RT кандидат медицинских наук и врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов

По словам специалиста, для неподготовленного человека кратковременное пребывание в ледяной воде может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

В особой группе риска находятся люди с заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы.

Помимо этого, говорит медик, такого рода процедуры в холодной воде опасны для детей и беременных женщин. Для организма пожилого человека это чрезмерная нагрузка.

Эксперт объясняет, для погружения в прорубь нужна постепенная подготовка всего организма.

«Заблаговременно начните проводить в домашних условиях процедуры по закаливанию. Например, включите в свой график регулярные ритуалы по воздействию на организм холодом и постепенно увеличивайте их длительность», — уточняет Кашух.

Прорубь.
Прорубь.
СС0

Взрослые могут начать с обливания водой, температура которой составляет 8 — 12 градусов, с постепенным расширением зоны воздействия.

В первые две недели, рассказывает врач, после душа следует ополаскивать водой только кисти рук и ступни.

В следующие две недели зону воздействия можно увеличивать до локтей и коленей и только после этого можно перейти к постепенному обливанию всего тела, объясняет медик.

Также эксперт рекомендует поесть за два часа до купания. Перед погружением в прорубь необходимо провести легкую разминку и убедиться в нормах артериального давления.

При любом недомогании отправляться на зимние купания не следует, а окунаться разрешается только в специально оборудованных общественных местах.

Ранее барнаульский врач рассказала, чем вредно и полезно купаться в крещенской проруби.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость