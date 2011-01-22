Как похудеть после праздников?

Новогодние каникулы прошли, оставив в память о себе не только счастливые фотографии в Instagram, но и лишние килограммы. Поэтому вопрос «Как похудеть?» сейчас для многих актуален. Altapress.ru подготовил подборку полезных советов, которые помогут расстаться с лишним весом.

Главное, что советуют многие специалисты по питанию — нужно вырабатывать правильные пищевые привычки, а не садиться на жесткие диеты. Почему? Большинство людей пугает сама идея строгих ограничений и поэтому они не только постоянно откладывают день, когда начинают худеть, но и нетерпением ждут, когда эта мука закончится.

И потом благодарят себя за проявленное мужество десертами и пирогами. Поэтому сброшенные с боем килограммы набираются опять очень быстро. Какие простые правила помогут похудеть, если и не быстро, зато безболезненно и надолго.

Перерыв 12 часов

Оптимальный перерыв между ужином и завтраком должен быть примерно 12 часов. Почему именно столько? Считается, что первые 8 часов пища переваривается, оставшиеся 4 — сжигается жир. Если перерыв меньше — то стадия сжигания жира не успевает запуститься.

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Обойтись без перекусов

Есть в одно и тоже время, исключить перекусы. Казалось бы, это противоречит главному постулату правильного питания — его дробности. Но именно так питаются французы, которые, как известно, не смотря на обилие вина, сыра, хлеба и прочих калорийных продуктов, остаются завидно стройной нацией.

В известной книге Мирей Гальяно «Француженки не толстеют», автор (сама родом из Франции, переехав в США поправилась, похудела, а потом проанализировала обе системы питания) пишет о том, как правильно питаться по-французски. Основное — не спеша завтракать, обедать и ужинать в одно и то же время, не перекусывать, не закидывать в себя каждый час конфетки и печенья на автомате.

Ограничить сахар

Свести к минимуму потребление сахара. К сожалению, борьба с лишним весом не будет успешной, если этого не сделать. Почему? Именно уровень глюкозы в организме отвечает за чувство голода и насыщение.

Простые углеводы сначала резко поднимают этот уровень, а потом — снижают. Поэтому чем больше мы едим сладкого, тем больше эти перепады. Конечно, в идеале натуропаты советуют вообще исключить сахаросодержащие продукты, но не все к этому готовы.

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В первую очередь, речь идет о свободных сахарах. Это те, которые добавляются в продукты в процессе производства или приготовления, а не содержатся в них изначально. Компромиссный вариант — очень маленькие порции полезных сладостей через полчаса после еды, один раз в день. Все-таки это лакомство, а не еда.

Уменьшить порции

Уменьшить размеры порций. Очень простое, но работающее правило. Если перспектива отказаться от пельменей приводит в ужас, просто уменьшите их привычное количество, хотя бы на треть. Экспериментально доказано, что человек ест столько, сколько есть у него на тарелке, даже если он уже не голоден.

А вот время приема пищи лучше немного увеличить. Обедать медленно и спокойно, а чувствуя вкус еды, не автоматически забрасывать в себя глядя в экран телефона — вот полезная привычка, считают специалисты по правильному питанию.