Как повлияет Новый год на пандемию, рассказал Онищенко

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил влияние Нового года на эпидемический процесс в стране, сообщает РИА Новости .

Новогодние каникулы позволят взять под контроль ситуацию с пандемией коронавируса и укрепят семьи, считает депутат. Он подчеркнул, что в этом году в городах не предполагаются массовые гуляния.

«Вот я вспоминаю прошлый новый год, весь Охотный ряд, начиная от Большого театра и до „Пушкина“ <памятника> по Тверской, был закрытый, там одновременно находилось по меньшей мере сотня тысяч людей это точно. Там работали аттракционы, всякого рода развлечения, это было нормально, хорошо», — вспомнил Онищенко.

В настоящее время из-за распространения вируса большинству граждан придется сидеть дома и общаться друг с другом, пишет Lenta.ru.

Ранее Онищенко дал рекомендации по празднованию Нового года. По его словам, лучше всего встретить праздник дома или в парках.

Также Онищенко заявлял, что профессиональный Дед Мороз в условиях празднования Нового года во время пандемии должен носить маску и быть привит, иначе он является потенциальным распространителем инфекции.