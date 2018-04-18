Какую воду лучше пить, когда из крана течет странная жидкость?

Зачем человеку пить воду?

Вода — универсальный растворитель и основная внутренняя среда организма.

Входит в состав всех жидкостей организма (кровь, лимфа, пищеварительные соки, межклеточное и внутриклеточное вещество).

Поставляет питательные вещества к тканям и органам.

Растворяет продукты, которые необходимо вывести через почки, кожу, легкие.

Какую воду можно пить?

Кипяченую. При кипячении осаждаются многие ненужные минеральные соли, удаляется хлор.

Фильтрованную. Нужно иметь в виду, что для разных химических загрязнителей желательно использовать разные адсорбенты.

Замороженная и после размороженная. Считается, что самая чистая вода — та, что замерзает первой.

Минеральную. Не рекомендуется употреблять ее для утоления жажды. Такая жидкость содержит много солей и назначается врачом для лечения определенных заболеваний.

Из естественного источника (родник, колодец). Такая вода свободна от примесей железа и несет положительный энергетический потенциал. Разумеется, источник должен быть проверенным и качественным.

Бутилированную — оптимальный вариант для жителей мегаполиса, которым некогда возиться с замораживанием или фильтрованием.

Сколько воды нужно пить?

От 1,5 до 3 литров в день. В зависимости от веса, питания и образа жизни. За раз лучше выпивать не больше одного стакана.

Когда нужно пить воду?

Первый прием — утром после пробуждения, минимум за полчаса до еды. Во время сна организм обезвоживается, необходимо пополнить запасы жидкости. Днем — за 30 минут до еды и через 2—2,5 часа после. Такой режим поможет начать и завершить процесс пищеварения и избавит от ложного чувства голода.

Зачем пить воду перед едой?

За полчаса до еды рекомендуется выпить 0,5-1 стакана воды. Это необходимо, чтобы запустить работу желудка и подготовить его к приёму пищи.

Можно пить воду перед сном?

Через час после ужина употреблять чистую водуполезно. Перед самым сном пить не обязательно, иначе можно проснуться с отеками.

Как правильно пить — глотками или залпом?

Пить нужно не спеша, небольшими глотками, чтобы не выпить больше, чем требуется организму.

Какая идеальная температура для питьевой воды?

Можно пить воду любой температуры, но есть нюансы. Теплая жидкость быстрее усваивается, горячая — стимулирует выделение желудочных и кишечных соков и "забирает" на себя шлаки. Холодная медленнее усваивается организмом, для утоления жажды ее требуется выпить больше.

Пить много воды вредно?

Нет, не вредно, только если вы не беременны или у вас нет отеков и проблем с почками. Но нужно помнить, что с водой из организма вымываются полезные вещества, поэтому объем выпитого нужно контролировать.

Можно пить минеральную воду постоянно?

Смотря какую — столовую или лечебную. Столовая минералка имеет слабую степень минерализации и не много биологически активных компонентов. Такую воду здоровым людям можно пить без ограничения.

Лечебную "минералку" нужно покупать по рекомендации врача. Пить ее можно в слегка подогретом виде без газов до или после еды.

В какой таре вода хранится лучше?

Стекло — самая безопасная тара.. Вредные вещества из стеклянной тары не попадают в воду, даже если бутылка нагревается.

На втором месте по безопасности поликарбонат, из которого делают большие бутыли.

Бутылки из полиэтилентерефталата (ПЭТ) и поливинилхлорида (ПВХ) — самая небезопасная тара для воды. Эти материалы пропускают свет и воздух, а при нагревании бутылки могут выделять токсичные вещества. Использовать их повторно не рекомендуется.

Чем "детская" вода отличается от "взрослой"?

Детская питьевая вода добывается из поверхностных вод, а не из подземных источников (как для взрослых), поэтому она и имеет другой состав.

В нее нельзя добавлять ионы серебра. Вместо этого ее озонируют или обрабатывают ультрафиолетом.

Питьевая вода для детей не должна быть газированной.

Лечебно-профилактическая "минералка" не подходит для малышей — в ней слишком много минеральных солей.

на бутылке должно быть обязательно указано, что продукт рекомендован к употреблению детям.

Подготовлено по материалам wsegda18.ru kakprosto.ru letidor.ru