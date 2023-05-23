Как смягчить воздействие магнитных бурь на организм, рассказали врачи

Чтобы смягчить воздействие магнитных бурь, врачи советуют упорядочить режим питания. Стоит ограничить употребление жареной и мучной пищи и пить больше чистой воды.
Лучше употреблять в небольшом количестве качественные продукты.
Рекомендуется добавить в меню больше овощей, фруктов, зелени, клетчатки. Потребление соли стоит свести до минимума, так как она способствует повышению давления.
Любителям кофе стоит воздержаться от любимого напитка и заменить его на травяные чаи или настои. Хорошо подойдет настойка лимонника для людей с низким давлением.
Также стоит избегать больших физических нагрузок, стрессов, употребления алкоголя.