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Здоровье

Яростные вспышки на Солнце свидетельствуют о начале мощных магнитных штормов. Даты геоударов

Обстановка на уровне магнитосферы будет стабильной и спокойной 19 мая. Но есть нюанс.

Солнце.
Солнце.
unsplash.com

Дело в том, что наконец установился полный геомагнитный штиль. Но Земля находится в цикле опасной солнечной активности. Во всех регионах России сохраняется напряженная обстановка из-за мощной магнитной бури, которую спровоцировала гигантская дыра на Солнце.

Однако высокоточное оборудование постоянно фиксирует мощные вспышки и потоки рентгеновских лучей, пишет cvn21.ru. Прогнозируется мощная магнитная буря в ближайшие дни.

Яростная атака геоударов начнется 23 мая и подойдет к концу 29-го.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь. Это повышает тонус сосудов, а кровь сгущается.

Нужно пить морсы, травяные чаи, стараться сохранить спокойствие без панических атак. Не курить и не пить алкоголь. И как можно больше спать. Рекомендуются пешие прогулки.

Электроника

Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям. Также геомагнитные бури оказывают негативное влияние на работу точной электроники. Из-за возмущений магнитного поля могут выйти из строя аппараты в космосе.

Уже сообщалось, что на Солнце образовалась гигантская дыра.

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