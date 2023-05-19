Дело в том, что наконец установился полный геомагнитный штиль. Но Земля находится в цикле опасной солнечной активности. Во всех регионах России сохраняется напряженная обстановка из-за мощной магнитной бури, которую спровоцировала гигантская дыра на Солнце.
Однако высокоточное оборудование постоянно фиксирует мощные вспышки и потоки рентгеновских лучей, пишет cvn21.ru. Прогнозируется мощная магнитная буря в ближайшие дни.
Яростная атака геоударов начнется 23 мая и подойдет к концу 29-го.
Здоровье
Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь. Это повышает тонус сосудов, а кровь сгущается.
Нужно пить морсы, травяные чаи, стараться сохранить спокойствие без панических атак. Не курить и не пить алкоголь. И как можно больше спать. Рекомендуются пешие прогулки.
Электроника
Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям. Также геомагнитные бури оказывают негативное влияние на работу точной электроники. Из-за возмущений магнитного поля могут выйти из строя аппараты в космосе.
Уже сообщалось, что на Солнце образовалась гигантская дыра.