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Здоровье

Как сохранить фигуру во время отпуска: ТОП-5 важных советов

Пора отпусков сейчас в самом разгаре. Теплое море, уникальная природа, свежий воздух, а также много вкусной еды. Но как же съесть весь шведский стол и при этом не испортить фигуру? Мы подготовили несколько советов, как остаться в форме, опробовав даже все пункты из меню.

Отдых.
Отдых.
Фото предоставлено компанией "Авиафлот".

Поддерживайте водный баланс

При выходе из отеля обязательно берите с собой бутылочку чистой воды без газа. Нет ничего страшного в том, чтобы выпить чашечку кофе или чая в кафе, но отказаться все же придется от различных коктейлей. Некоторые из них по калорийности превосходят большинство блюд.

Выбирайте активный отдых

У такого вида развлечений много преимуществ. Например, помимо отличной формы можно получить море положительных эмоций. Лучшими воспоминаниями об отпуске станут подъем на гору, кайтсерфинг, прогулки на велосипеде или пешие экскурсии вместо автобусных.

Фрукты
Фрукты
СС0

Ограничьте рацион в жаркую погоду

Скорее всего, по привычке на обед вам хочется первое, второе и компот. Но организму будет достаточно и меньшего количества калорий, потому что ему не нужно тратить энергию на обогрев. Вместо плотной еды или между приемами пищи можно есть фрукты. Они в солнечный день способны служить полноценным источником энергии.

Не жадничайте

Туристы сознательно отказываются от полноценного трехразового питания в отелях, чтобы не привести из отпуска в качестве сувенира лишние килограммы. Удержаться от вкусной еды сложно, но есть и некоторые хитрости.

В ресторане лучше пользоваться маленькой тарелкой. На ней точно не сможет поместиться лишняя порция вредных вкусностей.

Диета. Калории. Талия. Женщина
Диета. Калории. Талия. Женщина
СС0

Тренируйтесь во время отдыха

Отдых — это не повод прерывать спортивные тренировки. Особенно, если они были регулярными. С собой в чемодан можно положить кроссовки для бега, эспандер или резинку для фитнеса. А можно найти тренажерный зал в своем отеле или неподалеку и заниматься там.

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