Как состояние зубов может влиять на потенцию

Лилия Кузьменкова, стоматолог-кандидат медицинских наук и основательница центров инновационной стоматологии Regale, предупредила о том, что пародонтит может негативно сказаться на интимной жизни мужчин. В интервью для «Ленты.ру» она объяснила связь между плохой эрекцией и заболеваниями зубов.

Исследования показали, что у мужчин с хроническим пародонтитом вероятность развития эректильной дисфункции в три раза выше, чем у тех, кто не имеет проблем с деснами. Это связано с тем, что при воспалении микроорганизмы могут попадать в кровь и повреждать внутренний слой кровеносных сосудов — эндотелий. Воспаление эндотелия, в свою очередь, может привести к развитию атеросклероза.

Кузьменкова подчеркнула, что проблемы с эрекцией могут быть вызваны различными причинами, включая психологические и физиологические факторы. Поэтому при возникновении таких проблем она рекомендовала обратиться не только к урологу или андрологу, но и к стоматологу. Отмечается, что врач поможет выявить и устранить воспалительные процессы в деснах.

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