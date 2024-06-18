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Здоровье

Специалист рассказал о реакции тела при ожогах после загара

Ожоги, полученные в результате загара, могут иметь серьезные последствия для здоровья. Хирург Александр Умнов рассказал о том, что происходит с телом человека в этот момент, передает Life.ru.

По словам врача, ожог 60% кожного покрова первой и второй степени сопровождается сильной болью, из-за чего организм начинает активно вырабатывать гормоны стресса — глюкокортикоиды и адреналин. Это может привести к перенапряжению сердечно-сосудистой системы.

Еще одним опасным последствием солнечных ожогов является потеря жидкости организмом. Из-за этого нарушается водно-липидный баланс, и на поврежденных участках кожи образуются пузыри с плазмой.

Чтобы избежать солнечных ожогов, врач рекомендует не загорать с 11:00 до 15:00 часов, когда солнце наиболее активно. Лучше всего находиться в тени в это время. Загорать следует утром с 8:00 до 11:00 и во второй половине дня с 17:00 до 20:00 часов. При этом обязательно нужно использовать солнцезащитные средства, особенно если вы загораете впервые.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали пять опасных мифов о загаре.

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