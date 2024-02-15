15 февраля
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Жизнь

Эксперт рассказал, как правильно брить зону бикини, чтобы раздражения перестали досаждать

Эксперты американского ретейлера нижнего белья Lounge Underwear рассказали, что если в зоне бикини много волос, то бритье нужно обязательно начинать со стрижки. Об этом сообщает Mirror.

#BikiniBridge (бикини-мост) — пустое пространство, возникающее между бикини и бедрами.
#BikiniBridge (бикини-мост) — пустое пространство, возникающее между бикини и бедрами.
news.rambler.ru

Отмечается, что если состричь волосы небольшими ножницами, то бритва перестанет забиваться. А также это поможет устранить болезненные ощущения.

Специалисты рекомендуют посетить теплый душ перед бритьем. Пар откроет поры и поможет смягчить волосяные луковицы. При этом важно использовать специальные средства для бриться. Например, пену или гель.

Кроме того, бритва должны быть новой. Движения должны быть медленными по направлению роста волос. Это поможет избежать дискомфорта при их отрастании.

После бритья нужно нанести специальный лосьон, чтобы смягчить и увлажнить кожу.

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