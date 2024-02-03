Диетолог рассказала о вреде интервального голодания

Диетолог Маргарита Королева рассказала, что интервальное голодание не является эффективным. Об этом пишет «Общественная служба новостей».

По словам диетолога, потеря веса при таком питании происходит за счет дефицита калорий, а также питательных веществ, минералов и витаминов.

Интервальное голодание не является эффективным, потому что после того, как человек вернется к обычному образу жизни, килограммы будут расти. При этом плюсом может добавиться два-три кг.

Эксперт посоветовала обратиться к специалистам, чтобы нормализовать питание и снизить вес.

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