Почему нельзя смотреть сериалы во время еды, рассказала эндокринолог

Когда речь идет о правильном питании, можно встретить советы — как есть правильно. Чтобы не поправиться.

Дело в том, что сериал поглощает внимание во время еды. Пока человек внимательно смотрит на экран, может не заметить, что наелся, пишет "Фонтанка".

Такая привычка может привести к ожирению, уверена врач-эндокринолог Елена Янышевская.

Для того чтобы прием пищи был полезным, его нужно проводить отдельно от других дел.

К этому относится не только просмотр телевизора, но и чтение новостей в сети, рабочих чатов, листание соцсетей и так далее.

Между тем ожирение и резкое похудение человечества названы в числе мрачных прогнозов на високосный год. По прогнозам исследователей, люди начнут стремительно худеть при помощи препаратов. И человечество утратит физическую активность. После чего ослабнет здоровье, производительность труда понизится. Экономика впадет в ступор.

Между тем 2024 год — високосный. На него приходится не только 366 календарных дней, но также суеверия и страхи. Он наступает раз в 4 года, когда появляется дополнительный день — 29 февраля.

Это связано с тем, что за год Земля делает один оборот вокруг солнца. Принято считать, что это происходит за 365 дней, но на самом деле нашей планете требуется на шесть часов больше. И когда за 4 года эти 6 часов складываются в 24 — появляются новые земные сутки, и, следовательно, новый день в календаре.

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