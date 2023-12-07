7 декабря
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Жизнь

Ожирение и резкое похудение человечества названы в числе мрачных прогнозов на високосный год

Опубликованы шокирующие прогнозы на 2024 год.

Ожирение. Лишний вес. Весы.
Ожирение. Лишний вес. Весы.
СС0.

Датский Saxo Bank ежегодно готовит «шокирующие прогнозы» для мировой экономики, напоминает Газета.Ru.

Падение капитализма в США — одно из таких предсказаний. Деньги перейдут от частных корпораций к государству.

Человечество может поджидать два глобальных кризиса. Один из них связан с искусственным интеллектом.

Второй кризис касается ожирения. По прогнозам исследователей, люди начнут стремительно худеть при помощи препаратов. И человечество утратит физическую активность. После чего ослабнет здоровье, производительность труда понизится. Экономика впадет в ступор.

Помимо шокового прогноза по ожирению, уже назван следующий президент США — Кеннеди-младший.

Между тем 2024 год — високосный. На него приходится не только 366 календарных дней, но также суеверия и страхи. Он наступает раз в 4 года, когда появляется дополнительный день — 29 февраля.

Это связано с тем, что за год Земля делает один оборот вокруг солнца. Принято считать, что это происходит за 365 дней, но на самом деле нашей планете требуется на шесть часов больше. И когда за 4 года эти 6 часов складываются в 24 — появляются новые земные сутки, и, следовательно, новый день в календаре.

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