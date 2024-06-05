Защита от солнечных лучей — важный аспект заботы о своем здоровье в любое время года. Согласно научным исследованиям, длительное пребывание на солнце без защиты может привести к проблемам со здоровьем, таким как рак кожи, ее повреждение и ослабление иммунной системы, сообщает ferra.ru.

Загар, который появляется после кратковременного пребывания на солнце, не защитит кожу от ожогов в будущем. Это всего лишь иллюзия защиты.

Любой загар — это повреждение кожи ультрафиолетовыми лучами. Есть два типа УФ-излучения: UVA и UVB. Первый тип проникает под самый верхний слой кожи и заставляет клетки вырабатывать коричневый пигмент меланин, из-за которого кожа становится смуглой. Второй тип воздействует только на внешний слой кожи и вызывает солнечные ожоги.

Чтобы защитить кожу от вредного воздействия солнца, нужно использовать солнцезащитный крем, носить закрытую одежду и избегать прямых солнечных лучей.

УФ-лучи могут навредить даже в помещении: они проникают через окна, а некоторые промышленные лампы излучают радиацию. Пользоваться солнцезащитным кремом людям можно с возраста шести месяцев.

Витамин D лучше всего усваивается, когда вы находитесь на солнце без защиты. Но эффективнее получать витамины из еды: есть рыбу, пить витаминизированное молоко, есть обогащенный хлеб или принимать добавки.

Даже использование сильного солнцезащитного крема даст получить человеку витамин D.

Загар может временно помочь при акне, так как УФ-лучи могут подавить воспаление. Однако частое пребывание на солнце или в солярии может ухудшить состояние кожи в долгосрочной перспективе, потому что нарушается способность клеток кожи к заживлению шрамов и пятен.

Загар может быть вреден не только для пожилых людей, но и для молодых и подростков. Они тоже могут заболеть раком кожи из-за загара.

Загорать вредно всем, независимо от оттенка кожи. Поэтому нужно использовать средства защиты от солнца.

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