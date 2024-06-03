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Жизнь

Как правильно ухаживать за кожей в жару и почему это важно

Солнце, жара и насекомые очень вредят коже летом. Altapress.ru разобрался, как добиться безупречного состояния кожи в дни, когда показатели термометра бьют все рекорды.

Увлажнение кожи.
Увлажнение кожи.
freepik.com/Racool_studio

Главные правила ухода за кожей в жару

  1. Очищение. В жаркую погоду кожа выделяет больше себума, поэтому очищать её нужно чаще — утром и вечером. Выбирайте мягкие очищающие средства без агрессивных компонентов.

  2. Увлажнение. Используйте легкие увлажняющие кремы или гели с гиалуроновой кислотой, глицерином или другими увлажняющими компонентами. Наносите их сразу после очищения кожи.

  3. Защита от солнца. Даже в пасмурную погоду ультрафиолетовые лучи могут повредить кожу. Используйте солнцезащитный крем с SPF не менее 30. Обновляйте его каждые два часа.

  4. Отказ от тяжелых средств. Отложите плотные питательные кремы и маски до более прохладной погоды. Они могут закупорить поры и вызвать раздражение.

  5. Тонизирование. Тоники помогают восстановить pH-баланс кожи после умывания. Выбирайте тоники без спирта, чтобы не пересушить кожу.

  6. Уход за губами. Губы также нуждаются в увлажнении. Используйте специальные бальзамы для губ с SPF.

  7. Меньше макияжа. По возможности сократите использование декоративной косметики. Она может закупоривать поры и вызывать раздражение. Если вы все же наносите макияж, выбирайте легкие текстуры и избегайте плотных тональных основ.

  8. Питание. Увеличьте потребление воды и свежих овощей и фруктов, богатых витаминами и антиоксидантами. Это поможет поддерживать здоровье кожи изнутри.

  9. Стоп рукам! Старайтесь не прикасаться к лицу грязными руками, чтобы избежать попадания бактерий на кожу.

  10. Консультация специалиста. Если у вас есть проблемы с кожей, обратитесь к дерматологу или косметологу. Они помогут подобрать подходящие средства и процедуры для ухода в жаркую погоду.

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