Очищение. В жаркую погоду кожа выделяет больше себума, поэтому очищать её нужно чаще — утром и вечером. Выбирайте мягкие очищающие средства без агрессивных компонентов.

Увлажнение. Используйте легкие увлажняющие кремы или гели с гиалуроновой кислотой, глицерином или другими увлажняющими компонентами. Наносите их сразу после очищения кожи.

Защита от солнца. Даже в пасмурную погоду ультрафиолетовые лучи могут повредить кожу. Используйте солнцезащитный крем с SPF не менее 30. Обновляйте его каждые два часа.

Отказ от тяжелых средств. Отложите плотные питательные кремы и маски до более прохладной погоды. Они могут закупорить поры и вызвать раздражение.

Тонизирование. Тоники помогают восстановить pH-баланс кожи после умывания. Выбирайте тоники без спирта, чтобы не пересушить кожу.

Уход за губами. Губы также нуждаются в увлажнении. Используйте специальные бальзамы для губ с SPF.

Меньше макияжа. По возможности сократите использование декоративной косметики. Она может закупоривать поры и вызывать раздражение. Если вы все же наносите макияж, выбирайте легкие текстуры и избегайте плотных тональных основ.

Питание. Увеличьте потребление воды и свежих овощей и фруктов, богатых витаминами и антиоксидантами. Это поможет поддерживать здоровье кожи изнутри.

Стоп рукам! Старайтесь не прикасаться к лицу грязными руками, чтобы избежать попадания бактерий на кожу.