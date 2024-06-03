Главные правила ухода за кожей в жару
-
Очищение. В жаркую погоду кожа выделяет больше себума, поэтому очищать её нужно чаще — утром и вечером. Выбирайте мягкие очищающие средства без агрессивных компонентов.
-
Увлажнение. Используйте легкие увлажняющие кремы или гели с гиалуроновой кислотой, глицерином или другими увлажняющими компонентами. Наносите их сразу после очищения кожи.
-
Защита от солнца. Даже в пасмурную погоду ультрафиолетовые лучи могут повредить кожу. Используйте солнцезащитный крем с SPF не менее 30. Обновляйте его каждые два часа.
-
Отказ от тяжелых средств. Отложите плотные питательные кремы и маски до более прохладной погоды. Они могут закупорить поры и вызвать раздражение.
-
Тонизирование. Тоники помогают восстановить pH-баланс кожи после умывания. Выбирайте тоники без спирта, чтобы не пересушить кожу.
-
Уход за губами. Губы также нуждаются в увлажнении. Используйте специальные бальзамы для губ с SPF.
-
Меньше макияжа. По возможности сократите использование декоративной косметики. Она может закупоривать поры и вызывать раздражение. Если вы все же наносите макияж, выбирайте легкие текстуры и избегайте плотных тональных основ.
-
Питание. Увеличьте потребление воды и свежих овощей и фруктов, богатых витаминами и антиоксидантами. Это поможет поддерживать здоровье кожи изнутри.
-
Стоп рукам! Старайтесь не прикасаться к лицу грязными руками, чтобы избежать попадания бактерий на кожу.
-
Консультация специалиста. Если у вас есть проблемы с кожей, обратитесь к дерматологу или косметологу. Они помогут подобрать подходящие средства и процедуры для ухода в жаркую погоду.
Ранее были названы пять ошибок маникюра в домашних условиях.
Самое важное - в нашем Telegram-канале