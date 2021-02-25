Как спать, чтобы не потерять молодость и красоту. Косметолог дает совет

Здоровый сон поможет поддержать здоровье кожи и хороший внешний вид. О том, как на самом деле надо спать, чтобы сохранить молодость и красоту, рассказала врач дерматолог-косметолог Светлана Жабоева в интервью радио Sputnik.

Для профилактики старения кожи очень важен здоровый сон, уверена врач. Значение имеет все — и продолжительность сна, и поза, в которой мы спим, и многое другое.

Однако не стоить думать, что можно купить какую-нибудь разрекламированную специальную подушку «от морщин» — и все проблемы будут решены.

«Подбирать подушку можно любую, главное, чтобы ее высота была не меньше половины размера плеча. Очень важно спать удобно. Главное, чтобы это не было лицом в подушку. Если есть проблемы с шейным остеохондрозом, тем более надо следить за позой во время сна», — пояснила Светлана Жабоева.

Чтобы снизить вероятность отеков, нужно обеспечить во время сна хороший отток лимфы и крови в шее, рассказала врач.

Она напомнила, что на состояние кожи большое влияние оказывает продолжительность сна. Если его не хватает — это можно буквально увидеть по лицу. «Поэтому сон должен быть не меньше семи, а в идеале — восемь-девять часов», — уверена Жабоева.

«Лучше раньше ложиться и раньше вставать. Это более биологически правильно в соответствии с ритмами восхода и захода солнца. Даже если вы спите семь-восемь часов, но это, например, дневной сон, а не ночной, это все равно нарушение циркадных ритмов», — отметила врач.

Еще один враг красоты — большое количество жидкости перед сном. За три-четыре часа до того, как лечь спать, стоит прекратить прием напитков в избыточном объеме.

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