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Здоровье

Японский профессор назвал самый простой способ помолодеть после 40 лет

Доказано, что после 40 лет объем мышц начинает сокращаться. Предотвратить это можно физическими упражнениями и приемом протеина. Это поможет не только увеличить массу тела, но и омолодит тело и лицо. Об этом рассказал профессор из Японии Сатоси Фудзита.

Молодость. Красота.
Молодость. Красота.
unsplash.com

Как пояснил японский ученый, красота лица, как и тела, напрямую связана с занятиями спортом. После тренировок на лице подтягивается кожа, а его овал принимает «здоровую» форму.

При этом совсем не обязательно сразу покупать абонемент в зал. Сатоси Фудзита рекомендует начать с пяти приседаний в день — именно это упражнение, по его мнению, одно из самых эффективных.

Чтобы тренировки приносили результат, необходимо правильно питаться: завтракать каждый день, употреблять больше молочных продуктов. Кроме того, упражнения должны приносить удовольствие, отмечает профессор. Это также положительно скажется на внешности.

Ранее фотомодель Леони Хемсворт, мать актера Криса Хемсворта, рассказала, как ей удается сохранять молодость и красоту в 60 лет.

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