Японский профессор назвал самый простой способ помолодеть после 40 лет

Доказано, что после 40 лет объем мышц начинает сокращаться. Предотвратить это можно физическими упражнениями и приемом протеина. Это поможет не только увеличить массу тела, но и омолодит тело и лицо. Об этом рассказал профессор из Японии Сатоси Фудзита.

Как пояснил японский ученый, красота лица, как и тела, напрямую связана с занятиями спортом. После тренировок на лице подтягивается кожа, а его овал принимает «здоровую» форму.

При этом совсем не обязательно сразу покупать абонемент в зал. Сатоси Фудзита рекомендует начать с пяти приседаний в день — именно это упражнение, по его мнению, одно из самых эффективных.

Чтобы тренировки приносили результат, необходимо правильно питаться: завтракать каждый день, употреблять больше молочных продуктов. Кроме того, упражнения должны приносить удовольствие, отмечает профессор. Это также положительно скажется на внешности.

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