Читайте нас в соцсетях
1 августа 21°C
Новости
Вся лента
Здоровье
154

Как успеть пройти необходимых врачей перед поступлением в детсад и школу и при этом сэкономить?

Успеть до 1 сентября: где пройти всех необходимых врачей для поступления в детский сад и школу?

Консультативно-диагностический центр "Детское здоровье"
Консультативно-диагностический центр "Детское здоровье"
архив КДЦ "Детское здоровье"

Детский сад и школа — важные этапы в жизни ребенка. Перед поступлением в дошкольные учреждения обязательно проверить готовность к нагрузкам и новым испытаниям для маленького организма. Для этого и существуют обязательные профилактические осмотры, во время которых проводят полную диагностику состояния здоровья ребенка и по результатам осмотра намечают план ведения врачом.

Консультативно-диагностический центр «Детское здоровье» подготовил для родителей будущих детсадовцев и первоклассников приятную акцию
Консультативно-диагностический центр «Детское здоровье» подготовил для родителей будущих детсадовцев и первоклассников приятную акцию
Консультативно-диагностический центр «Детское здоровье».

Консультативно-диагностический центр «Детское здоровье» подготовил для родителей будущих детсадовцев и первоклассников приятную акцию.

Только до 31 августа стоимость одного профилактического осмотра у профильного специалиста составит всего

500 рублей.

В акции участвуют 9 специалистов:

  • НЕВРОЛОГ — исключает или устанавливает связь патологии нервной системы с проблемой нарушения сна, тревожности, наличия головной боли, нарушения речи, внимания и поведения, дает рекомендации по правильной организации адаптации к школьной жизни.
  • ХИРУРГ — проводит профилактический осмотр состояния и структуры различных органов и систем организма, исключает патологические отклонения в их работе (положение внутренних органов, функционирование опорно-двигательного аппарата и систем жизнеобеспечения).
  • ЛОР — исключает проблемы снижения слуха, затруднённого носового дыхания, которые ведут к быстрой утомляемости школьника.
  • ОФТАЛЬМОЛОГ — оценит остроту зрения, исключит или установит патологии или заболевания, а также даст рекомендации по зрительному режиму в период обучения.
  • ДЕРМАТОЛОГ — проведет диагностику состояния кожи волос, ногтей и кожи, собирает важную информацию о перенесённых ранее заболеваниях, наследственных болезнях.
  • ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД -выявляет начальные стадии нарушения осанки, искривления позвоночника, а также он должен определить, нет ли патологии в развитии стоп и голени.
  • ПСИХИАТР с помощью тестов определят уровень психологической зрелости, готовности ребенка к школе.
Читать далее

Готовность к школе предполагает: наличие у ребенка сформированной позиции школьника — малыш понимает, почему важно учиться, зачем нужно преодолевать трудности, осознает, что учеба — это не очередная игра, ему интересно узнавать новое. Он должен уметь подчиняться правилам и работать по инструкции, должна быть развита моторика, от которой зависит письмо будущего ученика. В этом возрасте часто диагностируется синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), который может развиваться в рамках различных расстройств — от психотравмирующих воздействий, легкого органического поражения ЦНС до шизофрении. Раннее начало психокоррекционных воздействий во многом определяет их эффективность.

  • УРОЛОГ-АНДРОЛОГ и АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ — исключают преждевременное половое созревание, которое, как правило, связано с серьезными эндокринными заболеваниями.

После прохождения специалистов родители смогут оформить в Консультативно-диагностическом центре «Детское здоровье» необходимые для поступления в школу или детский сад формы.

Консультативно-диагностический центр «Детское здоровье»

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 92 (вход с ул. Геблера)

Запись по телефону: (3852) 722−434

Сайт: www.kdc22.ru


По противопоказаниям проконсультируйтесь со специалистом. Информация о ценах действительна на момент публикации.

Лицензия № ЛО-22−01−004799 от 12.01.2018 выдана Министерством здравоохранения Алтайского края.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA