Как успеть пройти необходимых врачей перед поступлением в детсад и школу и при этом сэкономить?

Готовность к школе предполагает: наличие у ребенка сформированной позиции школьника — малыш понимает, почему важно учиться, зачем нужно преодолевать трудности, осознает, что учеба — это не очередная игра, ему интересно узнавать новое. Он должен уметь подчиняться правилам и работать по инструкции, должна быть развита моторика, от которой зависит письмо будущего ученика. В этом возрасте часто диагностируется синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), который может развиваться в рамках различных расстройств — от психотравмирующих воздействий, легкого органического поражения ЦНС до шизофрении. Раннее начало психокоррекционных воздействий во многом определяет их эффективность.