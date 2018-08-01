Как успеть пройти необходимых врачей перед поступлением в детсад и школу и при этом сэкономить?

Детский сад и школа — важные этапы в жизни ребенка. Перед поступлением в дошкольные учреждения обязательно проверить готовность к нагрузкам и новым испытаниям для маленького организма. Для этого и существуют обязательные профилактические осмотры, во время которых проводят полную диагностику состояния здоровья ребенка и по результатам осмотра намечают план ведения врачом.
Консультативно-диагностический центр «Детское здоровье» подготовил для родителей будущих детсадовцев и первоклассников приятную акцию.
Только до 31 августа стоимость одного профилактического осмотра у профильного специалиста составит всего
500 рублей.
В акции участвуют 9 специалистов:
- НЕВРОЛОГ — исключает или устанавливает связь патологии нервной системы с проблемой нарушения сна, тревожности, наличия головной боли, нарушения речи, внимания и поведения, дает рекомендации по правильной организации адаптации к школьной жизни.
- ХИРУРГ — проводит профилактический осмотр состояния и структуры различных органов и систем организма, исключает патологические отклонения в их работе (положение внутренних органов, функционирование опорно-двигательного аппарата и систем жизнеобеспечения).
- ЛОР — исключает проблемы снижения слуха, затруднённого носового дыхания, которые ведут к быстрой утомляемости школьника.
- ОФТАЛЬМОЛОГ — оценит остроту зрения, исключит или установит патологии или заболевания, а также даст рекомендации по зрительному режиму в период обучения.
- ДЕРМАТОЛОГ — проведет диагностику состояния кожи волос, ногтей и кожи, собирает важную информацию о перенесённых ранее заболеваниях, наследственных болезнях.
- ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД -выявляет начальные стадии нарушения осанки, искривления позвоночника, а также он должен определить, нет ли патологии в развитии стоп и голени.
- ПСИХИАТР с помощью тестов определят уровень психологической зрелости, готовности ребенка к школе.
Готовность к школе предполагает: наличие у ребенка сформированной позиции школьника — малыш понимает, почему важно учиться, зачем нужно преодолевать трудности, осознает, что учеба — это не очередная игра, ему интересно узнавать новое. Он должен уметь подчиняться правилам и работать по инструкции, должна быть развита моторика, от которой зависит письмо будущего ученика. В этом возрасте часто диагностируется синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), который может развиваться в рамках различных расстройств — от психотравмирующих воздействий, легкого органического поражения ЦНС до шизофрении. Раннее начало психокоррекционных воздействий во многом определяет их эффективность.
- УРОЛОГ-АНДРОЛОГ и АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ — исключают преждевременное половое созревание, которое, как правило, связано с серьезными эндокринными заболеваниями.
После прохождения специалистов родители смогут оформить в Консультативно-диагностическом центре «Детское здоровье» необходимые для поступления в школу или детский сад формы.
Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 92 (вход с ул. Геблера)
Запись по телефону: (3852) 722−434
Сайт: www.kdc22.ru
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