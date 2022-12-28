28 декабря
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Здоровье

Как выбрать полезный и безопасный шоколад для ребенка, рассказала врач

При выборе шоколадных сладостей для детей лучше взять молочный, советует педиатр и гастроэнтеролог, ведущий аллерголог-иммунолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Елена Грек.

Шоколад.
Шоколад.
СС0.

По словам специалиста, шоколад в рацион ребенка можно вводить после трех лет. При выборе темного и молочного шоколада, стоит отдать предпочтение молочному, но только если в нем содержится не более 30% какао-бобов.

Врач также объяснила, что горькие виды шоколада вредны для нервной системы малыша. А вот белый шоколад просто бесполезен, кроме жиров и сахара в составе больше ничего и нет.

Эксперт подчеркивает, нужно быть внимательней и обращать внимание на содержимое лакомства.

«В составе конфет или шоколада не должно быть пальмового масла и других жиров, эмульгаторов, красителей, ароматизаторов и любых добавок, кроме летицина — натурального загустителя, который способствует лучшему усвоению жиров», — уточняет Грек.

В качественном шоколаде есть место только какао-маслу, тертому какао и сахару, заключает педиатр.

Ранее самые опасные игрушки для детей перечислила педиатр.

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