Как выбрать полезный и безопасный шоколад для ребенка, рассказала врач

По словам специалиста, шоколад в рацион ребенка можно вводить после трех лет. При выборе темного и молочного шоколада, стоит отдать предпочтение молочному, но только если в нем содержится не более 30% какао-бобов.
Врач также объяснила, что горькие виды шоколада вредны для нервной системы малыша. А вот белый шоколад просто бесполезен, кроме жиров и сахара в составе больше ничего и нет.
Эксперт подчеркивает, нужно быть внимательней и обращать внимание на содержимое лакомства.
«В составе конфет или шоколада не должно быть пальмового масла и других жиров, эмульгаторов, красителей, ароматизаторов и любых добавок, кроме летицина — натурального загустителя, который способствует лучшему усвоению жиров», — уточняет Грек.
В качественном шоколаде есть место только какао-маслу, тертому какао и сахару, заключает педиатр.
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