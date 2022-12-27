Самые опасные игрушки для детей перечислила педиатр

Игрушки с мелкими деталями, такие как конструкторы, не подходят для еще совсем маленьких детей. Предметы из хрупких элементов легко могут нанести травму при поломке.
Опасны и игрушки с магнитами, так несколько проглоченных деталей своей силой притяжения вызовут повреждение стенок органов.
Как отмечает эксперт, не лучший подарок для ребенка любого возраста — оружие. Травмоопасными могут быть пистолеты с пульками, арбалеты, дартсы, луки, шашки, сабли и кинжалы, которые способны нанести серьезный вред здоровью.
Игрушки с пропеллерами тоже опасны. Ребенок может получить травму лица или глаз при их запуске.
Малышам помимо этого не стоит покупать гидрогелевые шарики. Они нередко становятся инородными телами наружных слуховых проходов, носа, желудка и кишечника.
Специалист предупреждает, что куклы-монстры с большой вероятностью могут нанести вред психике маленького ребенка.
Музыкальные инструменты также можно отнести к опасным видам игрушек. Дудочки, свистелки, пищалки могут навредить еще детскому слуху. По мнению врача, допустимым порогом громкости является 65 децибелов.
«Кроме того, стоит избегать изобилия ярких, мигающих, светящихся и издающих разные звуки игрушек. Избыток стимуляции органов чувств может приводить к задержке речевого развития и нарушению психического здоровья ребёнка», заключает педиатр.
Ранее стало известно, на что надо надо обратить внимание, покупая ребенку подарок.
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