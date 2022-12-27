27 декабря
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Жизнь

Самые опасные игрушки для детей перечислила педиатр

К выбору детских игрушек следует относиться осторожно и учитывать возрастные особенности ребенка, рассказывает врач-педиатр «СМ-Клиники» для детей и подростков Ольга Татаркина.

Игрушки.
Игрушки.

Игрушки с мелкими деталями, такие как конструкторы, не подходят для еще совсем маленьких детей. Предметы из хрупких элементов легко могут нанести травму при поломке.

Опасны и игрушки с магнитами, так несколько проглоченных деталей своей силой притяжения вызовут повреждение стенок органов.

Как отмечает эксперт, не лучший подарок для ребенка любого возраста — оружие. Травмоопасными могут быть пистолеты с пульками, арбалеты, дартсы, луки, шашки, сабли и кинжалы, которые способны нанести серьезный вред здоровью.

Игрушки с пропеллерами тоже опасны. Ребенок может получить травму лица или глаз при их запуске.

Мальчик с игрушками.
Мальчик с игрушками.
freepik.com/mdjaff

Малышам помимо этого не стоит покупать гидрогелевые шарики. Они нередко становятся инородными телами наружных слуховых проходов, носа, желудка и кишечника.

Специалист предупреждает, что куклы-монстры с большой вероятностью могут нанести вред психике маленького ребенка.

Музыкальные инструменты также можно отнести к опасным видам игрушек. Дудочки, свистелки, пищалки могут навредить еще детскому слуху. По мнению врача, допустимым порогом громкости является 65 децибелов.

«Кроме того, стоит избегать изобилия ярких, мигающих, светящихся и издающих разные звуки игрушек. Избыток стимуляции органов чувств может приводить к задержке речевого развития и нарушению психического здоровья ребёнка», заключает педиатр.

Ранее стало известно, на что надо надо обратить внимание, покупая ребенку подарок.

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