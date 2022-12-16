Проблема: безопасность
Роспотребнадзор ежегодно проводит санитарно-гигиенические исследования игрушек. Чаще всего проверку не проходят примерно 15% образцов. Они в той или иной степени были признаны небезопасными для маленьких потребителей. Больше всего нареканий к игрушкам из пластмассы. Именно в них чаще всего могут содержаться вредные вещества.
Чрезмерное содержание свинца вредит сердечной деятельности, наносит удар по почкам, печени, нервной системе. Избыток фенола сказывается на работе сердца, печени, почек, лёгких. Может вызвать ожоги на коже и роговице. Толуол наносит вред костному мозгу. Может вызвать тошноту, рвоту, другие расстройства. Нужно ли говорить, что для детского организма эти вещества опасны втройне? И это всего лишь краткий перечень того, что можно найти в некачественных игрушках.
Решение: бдительность взрослых. Покупайте игрушки в специализированных магазинах. Там вы хотя бы сможете потребовать сертификат качества, если будете сомневаться. Игрушка не должна источать химический запах. Мягкая игрушка не должна линять, иначе синтетический мех попадёт в дыхательные пути. Выбирайте игрушки в упаковке. Если упаковка не предполагается в принципе, внимательно осмотрите и обнюхайте облюбованный товар. Игрушка должна быть прочной, особенно в том случае, если она содержит мелкие частицы.
Проблема: доставить радость
Вам когда-нибудь приходилось испытывать разочарование, видя реакцию ребёнка на ваш подарок? Вы его долго выбирали, заплатили за него приличную сумму, а малыш подержал в руках игрушку и отложил в сторону. Такого развития событий можно избежать, если вы разбудите ребёнка в себе и представите, как в неё можно будет играть.
Решение: стать на время ребёнком. Вариантов игр должно быть несколько. Подумайте, сколько вариантов игр возможны с сидячей собакой? Лишь те, в которых собака находится в этой позе. Если же игрушка может принимать различные позы, значит, её можно и спать уложить, и посадить, и придумать большое количество других сценариев игры.
Проблема: научит ли игрушка хорошему?
И всё же самое важное, на что всегда надо обращать внимание, — это то, чему игрушка способна научить вашего малыша. Играя, ребёнок копирует окружающие условия и учится к ним приспосабливаться. Помните, что вашим детям совсем могут не нравиться игрушки, в которые когда-то любили играть вы сами. Ваш ребёнок растёт совсем в иных социально-бытовых условиях, чем вы, а игрушки — это отражение нашего взрослого мира.
Решение: простор для фантазии. В педагогическом смысле самые лучшие игрушки — это те, которые оставляют ребёнку возможность самому её допридумывать. Вы приносите ребёнку уже готовую игрушку, она ломается, её выбрасывают, и вы снова приносите готовую вещь. Так у ребёнка не закладывается способность ценить своих игрушечных друзей, что зачастую переносится потом в неспособность заводить друзей. Игрушки, создаваемые народом, всегда имели некоторую условность и недосказанность. Ребёнок сам придавал им те черты, с которыми ему нравилось играть.
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