Скоро Новый год, а за ним оглянуться не успеешь 23 февраля и 8 марта. Накануне этих праздников каждый взрослый сталкивается с проблемой выбора игрушек для детей. Своими советами мы поможем вам сделать правильный выбор.

Проблема: безопасность

Роспотребнадзор ежегодно проводит санитарно-гигиенические исследования игрушек. Чаще всего проверку не проходят примерно 15% образцов. Они в той или иной степени были признаны небезопасными для маленьких потребителей. Больше всего нареканий к игрушкам из пластмассы. Именно в них чаще всего могут содержаться вредные вещества.

Пластмассовые игрушки. freepik.com/Freepik

Чрезмерное содержание свинца вредит сердечной деятельности, наносит удар по почкам, печени, нервной системе. Избыток фенола сказывается на работе сердца, печени, почек, лёгких. Может вызвать ожоги на коже и роговице. Толуол наносит вред костному мозгу. Может вызвать тошноту, рвоту, другие расстройства. Нужно ли говорить, что для детского организма эти вещества опасны втройне? И это всего лишь краткий перечень того, что можно найти в некачественных игрушках.

Решение: бдительность взрослых. Покупайте игрушки в специализированных магазинах. Там вы хотя бы сможете потребовать сертификат качества, если будете сомневаться. Игрушка не должна источать химический запах. Мягкая игрушка не должна линять, иначе синтетический мех попадёт в дыхательные пути. Выбирайте игрушки в упаковке. Если упаковка не предполагается в принципе, внимательно осмотрите и обнюхайте облюбованный товар. Игрушка должна быть прочной, особенно в том случае, если она содержит мелкие частицы.

Проблема: доставить радость

Вам когда-нибудь приходилось испытывать разочарование, видя реакцию ребёнка на ваш подарок? Вы его долго выбирали, заплатили за него приличную сумму, а малыш подержал в руках игрушку и отложил в сторону. Такого развития событий можно избежать, если вы разбудите ребёнка в себе и представите, как в неё можно будет играть.

Решение: стать на время ребёнком. Вариантов игр должно быть несколько. Подумайте, сколько вариантов игр возможны с сидячей собакой? Лишь те, в которых собака находится в этой позе. Если же игрушка может принимать различные позы, значит, её можно и спать уложить, и посадить, и придумать большое количество других сценариев игры.

Проблема: научит ли игрушка хорошему?

Мальчик с игрушками. freepik.com/mdjaff

И всё же самое важное, на что всегда надо обращать внимание, — это то, чему игрушка способна научить вашего малыша. Играя, ребёнок копирует окружающие условия и учится к ним приспосабливаться. Помните, что вашим детям совсем могут не нравиться игрушки, в которые когда-то любили играть вы сами. Ваш ребёнок растёт совсем в иных социально-бытовых условиях, чем вы, а игрушки — это отражение нашего взрослого мира.

Решение: простор для фантазии. В педагогическом смысле самые лучшие игрушки — это те, которые оставляют ребёнку возможность самому её допридумывать. Вы приносите ребёнку уже готовую игрушку, она ломается, её выбрасывают, и вы снова приносите готовую вещь. Так у ребёнка не закладывается способность ценить своих игрушечных друзей, что зачастую переносится потом в неспособность заводить друзей. Игрушки, создаваемые народом, всегда имели некоторую условность и недосказанность. Ребёнок сам придавал им те черты, с которыми ему нравилось играть.