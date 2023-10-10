Какая опасность может поджидать, если пользоваться телефоном в туалете

Врач предупредил, что если ходить в туалет с телефоном в руках, то можно столкнуться с множеством проблем. Об этом передает Lenta.ru.

Не следует брать телефон с собой в туалет по нескольким причинам.

Во-первых, читая новости, играя в игры, человек не замечает, что сидит на унитазе уже долгое время. Это вызывает сильное напряжение и может привести к геморрою, трещинам ануса и даже выпадению прямой кишки.

Кроме того, с поверхности унитаза на телефон могут попасть неприятные бактерии, которые вредят здоровью. Так что всегда следует протирать смартфон после туалета.

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