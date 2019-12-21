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21 декабря -2°C

Какая женщина ближе к идеалу: та, что горит на работе, или домашняя хозяйка

Каждая женщина, осознанно или нет, ищет идеальное сочетание работы и семейных хлопот — в их гармонии можно обрести если не счастье (для счастья нужно много еще чего), то по крайней мере здоровье. Некоторые бросаются в крайности: выбирают путь домохозяйки или, напротив, живут только работой. Длительное исследование американских ученых показывает: вторая ближе к идеалу. Как это ни парадоксально.

Женщина улыбается.
Женщина улыбается.
СС0

Ученые из Института демографических исследований им. Макса Планка проанализировали данные крупного национального исследования, проведенного в США, рассказывает «Медицинский портал».

Опрос 5083 женщин в возрасте от 30 до 44 лет начался в 1967 году и проводился до достижения ими 66−80 лет в 2003 году.

И вот что показали опросы.

Женщины, имевшие регулярную оплачиваемую работу в течение первых 20 лет исследования, сообщали о меньших ограничениях физического здоровья и симптомах депрессии в течение следующих 16 лет, чем безработные дамы, включая домохозяек.

Кроме того, у работавших женщин риск умереть к 2012 году у них был ниже на 25%.

Урожай. Женщина в поле.
Урожай. Женщина в поле.
СС0

В общем, получилось, что не важно, в каком соотношении у женщины трудовые обязанности и дом, главное — чтобы была работа, причем оплачиваемая. Вот вам и идеал.

Еще один из выводов может показаться банальным: трудности на рабочем месте сказываются на женщине негативно. Например дискриминация и отсутствие интереса к своему занятию мере старения плохо влияют физическое и психическое здоровье.

Однако даже эти женщины, с таким проблемами на работе, были более здоровыми в пожилом возрасте, чем неработающие — тем же домохозяйки!

Сильные женщины.
Сильные женщины.
fishki.net.

«У многих женщин, участвовавших в этом исследовании, работа была непрестижной или в отраслях с традиционно мужским доминированием. Возможно, особенно показательно, что, несмотря на эти менее справедливые условия, они были более здоровыми в дальнейшей жизни, чем женщины, которые не работали вне дома», — прокомментировала Дженнифер Капуто, ведущий автор исследования.

Причем здоровье женщин выигрывает от работы, независимо от их экономического положения и даже если на работе куча неприятностей, стрессы и тому подобное.

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