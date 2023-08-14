14 августа
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Здоровье

Какие фрукты и овощи нужно есть в августе, рассказали эксперты

Топ сезонных продуктов составил Роспотребнадзор.

Овощи.
Овощи.
freepik.com/KamranAydinov

В августе можно обратить свое внимание на кабачки, баклажаны, брокколи, горох, редьку, капусту и тыкву. Но на первый план, конечно же, выходят помидоры.

Также нужно добавлять свой рацион разные травы. Например: базилик, салат, петрушка, шпинат, укроп, щавель.

Из фруктов Роспотребнадзор рекомендует есть персики, абрикосы, нектарины, виноград, сливы, дыни и инжир.

А из ягод - арбуз, вишню, бруснику, голубику, ежевику, малину и крыжовник. К концу месяца появятся самые витаминные ягоды - облепиха и клюква.

Ранее мы писали, где в Барнауле продают спелые и сочные арбузы и по каким ценам.

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