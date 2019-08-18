Какие орехи продлевают жизнь и можно ли их есть худеющим

Повсюду говорят о пользе орехов. Но в чем именно она заключается и можно ли пострадать от их употребления, для многих остается загадкой. О том, как орехи влияют на наше здоровье, расскажет altapress.ru.

В чем польза орехов

Орехи действительно очень питательны. В них есть качественный белок, жирные кислоты, клетчатка, витамины группы В, минералы и антиоксиданты пишет Webmd.com.

Положительное влияние орехов на организм человека до конца не изучено. Но исследования, которые проводили американские ученые, говорят о том, что этот продукт продлевает жизнь. Или во всяком случае помогает сократить риск смерти от сердечно-сосудистых, респираторных заболеваний и рака.

Орехи СС0

В ходе исследования выяснили: те, кто ежедневно употреблял их в пищу добились сокращения рисков почти на 20%, пишет Газета.ру. Связь между орехами в рационе и долгой жизнью ученые обнаружили. Однако доказать причинно-следственную связь им еще не удалось. Хотя наблюдали за испытуемыми не один год.

Те, кто регулярно ел орехи, в итоге стали стройнее. Их показатели ожирения, уровень холестерина и сахара в крови были ниже чем у тех, кто их не употреблял.

Однако ученые единогласно твердя: орехи по-настоящему действенны только в сочетании с правильным питанием.

Орехи являются частью общей здоровой диеты, особенно если люди выбирают орехи вместо чипсов или конфет. Ими хорошо заменять пустые калории — уточнила Элис Бендер, заместитель директора по программам питания Американского института исследований рака.

Какие орехи полезнее

Врачи не разделяют орехи на полезные и не очень. Эксперты сходятся на том, что все они похожи по содержанию белка, клетчатки и жира.

Орехи СС0

Однако миндаль — лучший источник витамина Е, а кешью — хороший источник магния. Фисташки богаты фитонутриентами — полезны для глаз. Каждый вид богат чем-то своим.

Дневная норма орехов

Все орехи достаточно калорийны, но в умеренных количествах он не несет никакой опасности для вашей фигуры, сообщает Webmd.com. Важно понять когда и сколько можно есть.

Врачи советуют заменять орехами вредные перекусы. Например, ими можно смело заменить картофель и картофельные чипсы. Тем самым у вас получится сбалансировать рацион. Если у вас получится уменьшить количество калорий из других источников, вам удастся избежать увеличения веса.

Норма для каждого человека своя. И, в основном, она зависит от вашей ежедневной активности. Тем, у кого в жизни присутствует небольшая физическая активность лучше ограничиться 30 граммами в сутки. Для спортивных людей — до 60 грамм.

Могут ли орехи навредить

Сами по себе орехи опасности не представляют. Куда важнее то, с чем вы их едите. Их лучше есть несолеными. И отдельно от других приемов пищи. Но есть исключения.

Салат с орехами СС0

Если вам хочется разнообразить свой перекус, обжарьте орехи с чесноком и веточкой розмарина. Также орехи уместно добавлять в салаты.