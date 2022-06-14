14 июня
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Здоровье

Какими видами рака чаще болеют молодые, рассказал онколог

Молодые люди стали чаще болеть некоторыми видами рака шеи и головы, заявил РИА Новости хирург, врач-онколог, доктор медицинских наук Михаил Кропотов. По его словам, от подобных проблем в основном страдают мужчины.

Голова, череп.
Голова, череп.
СС0

«В последние годы при некоторых локализациях злокачественных новообразований в области головы и шеи отмечена тенденция увеличения заболеваемости пациентов молодого возраста. Например, это рак ротоглотки, связанный с вирусом папилломы человека», — отметил Кропотов.

По словам врача, зачастую от онкологии шеи и головы страдают мужчины, реже — женщины. У них заболевание поражает миндалины или корень языка с вовлечением регионарных лимфоузлов.

Кропотов уточнил, что рак головы и шеи связан с вирусом папилломы человека, определенным образом жизни, активным сексуальным поведением.

Но, несмотря на свою агрессивность, такой рак хорошо поддается лечению.

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