Какими видами рака чаще болеют молодые, рассказал онколог

Молодые люди стали чаще болеть некоторыми видами рака шеи и головы, заявил РИА Новости хирург, врач-онколог, доктор медицинских наук Михаил Кропотов. По его словам, от подобных проблем в основном страдают мужчины.

«В последние годы при некоторых локализациях злокачественных новообразований в области головы и шеи отмечена тенденция увеличения заболеваемости пациентов молодого возраста. Например, это рак ротоглотки, связанный с вирусом папилломы человека», — отметил Кропотов.

По словам врача, зачастую от онкологии шеи и головы страдают мужчины, реже — женщины. У них заболевание поражает миндалины или корень языка с вовлечением регионарных лимфоузлов.

Кропотов уточнил, что рак головы и шеи связан с вирусом папилломы человека, определенным образом жизни, активным сексуальным поведением.

Но, несмотря на свою агрессивность, такой рак хорошо поддается лечению.