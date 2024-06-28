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Здоровье

Какой фрукт поможет снизить уровень холестерина

В статье Daily Mirror приводятся рекомендации диетолога Эли Бречер, которая советует есть по два яблока в день. Это поможет снизить уровень холестерина и улучшить здоровье сердца.

Бречер объяснила, что такой эффект достигается благодаря содержащемуся в яблоках пектину. Особенно много этого вещества в кожуре и сердцевине яблок.

Кроме того, диетолог отметила пользу яблок для снижения артериального давления и профилактики инсульта. Такое положительное воздействие на организм оказывают полифенолы.

При этом стоит обратить внимание на высокое содержание витаминов в этих фруктах. Один плод может обеспечить десять процентов суточной дозы витамина С, а также порцию витаминов К и Е.

Ранее сообщалось, что о пользе и вреде черешни рассказал диетолог.

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